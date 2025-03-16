Jennie首爾開騷惹爭議　僅演出70分鐘被轟欠誠意

韓團BLACK PINK成員Jennie昨日（15日）在首爾舉辦首張個人正規專輯《Ruby》紀念演唱會《The Ruby Experience》，吸引逾萬觀眾熱捧，當中有大批紅星到場，包括隊友Rose、Big Bang成員大成、「國民MC」劉在石、金智媛、惠利、女團Red Velvet成員Irene與Yeri、鄭浩妍，GOT7成員BamBam及NewJeans成員等，進場時惹起陣陣哄動，觀眾蜂擁而上拍照，導致演出延遲約10分鐘。

Jennie現場演唱專輯中的15首歌曲，包括《Mantra》、《Love Hangover》、《Zen》及《Like Jennie》等。而她先前於本月6日、7日在洛杉磯、10日在紐約開騷，因舞台服飾過度暴露而惹起爭議，甚至爆出走光疑雲，首爾騷戰衣的性感尺度雖不及海外演出，但她也以紅色及黑色背心Look上陣谷胸。

今次演唱會門票由760港元至1,180港元不等，但僅演出70分鐘，是其他演唱會演出時間的一半，而除了基本舞台和螢幕布景外，也沒有任何特效，而且Jennie在演唱40分鐘後，才首次跟觀眾打招呼，交流時間亦僅得5分鐘。事後有網民批評演出欠缺誠意，似新歌發布會Showcase多過演唱會，但票價高貴，又留言指Jennie在舞台上表演大部分時間也戴着墨鏡，與觀眾欠缺眼神交流。