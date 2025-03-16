【營事檔案】榨菜枝豆炒枝竹

這是一道簡單而營養豐富的素食料理，十分適合配飯，無論是口味還是質感都十分多元化，適合喜愛榨菜的人群。而這個菜式除了配飯以外，用作拌麵也是十分不錯的選擇。

黃豆含最全面蛋白質

枝豆及枝竹都含植物性蛋白質，都是黃豆製品。蛋白質對於肌肉的生長和修復至關重要，植物性蛋白質與動物性蛋白質最大的差別，在於當中胺基酸的數量差異。動物性蛋白質一般都含有九種必須胺基酸，而植物性蛋白質則只有部分。黃豆是所有植物性蛋白質中，擁有最全面胺基酸的食物，因此被認為是素食者蛋白質來源的必需選擇，而枝豆及枝竹都是其中的一些食物例子。

不食菜都有膳食纖維

另外，榨菜及枝豆都可提供膳食纖維，在不進食菜葉類的前提下，都能攝取膳食纖維以確保腸道健康和增加飽腹感。枝豆還含有多種維生素和礦物質，如維生素K、葉酸和鐵。維生素K對於血液凝固和骨骼健康至關重要，葉酸對於細胞分裂和生長有益，而鐵則有助於預防缺鐵性貧血。

榨菜枝豆炒枝竹

材料：

榨菜絲 30克

急凍枝豆 50克

枝竹 100克

調味料：

鹽 1茶匙

做法：

1) 枝竹切段、枝豆解凍備用

2) 燒熱鑊加少許油，加入枝竹煎至金黃色

3) 加入枝豆及榨菜絲炒香

4) 最後加入鹽調味，炒勻，完成

謝施敏(Kirby) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。