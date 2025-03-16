王力宏南昌開唱　哽咽答謝歌迷：你們沒有愛錯我！

台灣天王王力宏昨晚（15日）日在江西南昌舉辦新一輪巡演《最好的地方》首場，他表示在南唱登場只因這是他跌落谷底時，重新迎接他站上舞台的第一個地方，演唱會上，他訴說：「我跌到谷底的時候，在我最無助的時刻，南昌，你們拉了我一把。那次，真的是打開了我的人生全新的篇章，過去的就過去了。」

因離婚事件，王力宏的事業一度遭逢重大低潮，花了3年時間，才重新回到舞台，尤其難忘前（2023年）年的12月10日，第一個接受他回歸舞台的地方就是江西南昌，因此帶着感恩的心情，在當地展開《最好的地方》首場演唱會。

回憶當時，王力宏公布了當時的影片，只見他一個人坐在後台椅子上，心情非常緊張，不知道歌迷是否還喜歡他？直到助理拿拍攝外場們全是滿滿歌迷的影片，又聽到歌迷的大合唱，他說：「我還沒出場，就聽到這樣子的聲音，感恩大家，帶我走出那段最艱難的日子。」

王力宏愈講愈激動，他哽咽說：「我看到了台下的你們，像很久沒見的家人一樣，很想衝下去抱你們，看到很多粉絲哭得稀哩嘩拉，你們當時還記得嗎？所以，我永遠會感恩我的英雄，救了我，南昌，名不虛傳地英雄城，謝謝你們，我絕對沒有愛錯你們，你們也沒有愛錯我。」

他的真情告白，讓南昌的粉絲也激動萬分，吶喊「加油」，王力宏也唱好唱滿足足三個小時，更苦練了一段踢踏舞，讓歌迷見證他除了音樂之外的才藝。其實，早在演唱會開賣時，門票一開賣隨即完售，但他也成了黃牛眼中的搖錢樹，門票幾乎都是翻漲了5、6倍，最高是一張門票喊價至25,000元人民幣。