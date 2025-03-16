金秀賢新劇遭網民抵制　代言品牌提早5個月解約

韓星金秀賢近日爆出曾與已故女星金賽綸未成年時已交往，陷入爭議，3度拒認戀的他最終發聲明承認兩人曾相戀，但強調是女方成年後，自2019年夏天至2020年秋天交往一年多。

不過，金賽綸的家人透過短片平台「橫豎研究所」要求金秀賢公開道歉，以及承認在女方未成年已交往，並先後曝光多張兩人戀愛時期的蜜照，甚至有男方裸露下身在女方家洗碗的照片。

事件愈演愈烈，金秀賢代言的化妝品牌原定8月約滿，昨日宣布提前5個月解約，他主演的新劇《山寨人生》原定下月上架，大批網民向串流平台施壓，揚言抵制該劇。近日又有網民翻出他過往受訪曾透露最愛看的電影是《原罪犯》，還表示看了17遍，已記熟所有台詞，最喜歡的場景是結局男主角與親生女兒不倫的部分。

另有網民翻出全智賢當年與金秀賢合作神劇《來自星星的你》後，曾表示可能是最後一次合作，又指兩人在另一場宣傳活動中，金秀賢稱「拍攝時，因為夏天特別熱特別潮濕，男人汗濕了就挺髒，而女人汗濕了之後...也不是很好」身旁的全智賢聞言後即時變臉。

此外，「橫豎研究所」公開了金賽綸與母親的合照。而據聲稱是金賽綸姨母的爆料者透露，金賽綸與金秀賢交往期間約會地點多在家中，金賽綸更為此在高中時期曾到烹飪學校學習烘焙、烹飪及沖咖啡。