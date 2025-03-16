亞洲電影大獎︱木村光希奪飛躍演員獎　想挑戰港產片打到飛起

日本男星木村拓哉細女木村光希今日（16日）出席在港舉行的第18屆亞洲電影大獎，並獲得「亞洲飛躍演員獎」，光希以黑色斜肩連身長裙現身記者會，她透露今次是首度參加亞洲電影大獎，很開心及榮幸參與其中，問到得獎感受？她坦言：「很開心，對我嚟講係好大嘅鼓勵同能量令我繼續喺電影圈發展。」

她又指知道頒獎禮上會見到很多來自世界各地的電影人，期待跟他們交流，至於有否興趣拍香港電影及對港產片的印象？她稱當然希望演出香港電影，並透露將有一個項目跟香港製作公司有關，將於日內公布：「我好鍾意《九龍城寨之圍城》，好喜歡入面嘅動作戲，我都好想試吓。（最鍾意邊個角色？）好難決定，我要睇多次先同大家講。（係咪都想挑戰動作片？）雖然需要好多訓練，但我想挑戰。（有冇睇過楊紫瓊嘅動作片？）有，睇過好多，佢嘅電影亦影響咗我。」

另外，提到光希主演的電影《女神降臨》將上映，她要在劇中扮醜女，問她挑選劇本的考量？她表示這是一部改編自畫漫的電影，自己之前有看過該漫畫，很喜歡這個故事，她挑選劇本時主要看故事本身。講到韓星文佳煐曾拍過改編自同一漫畫的劇集，會否擔心被外界比較時？她說：「我知呢部漫畫本身好多粉絲，所以都會有壓力，亦知道有韓劇，但我哋係電影，所以有唔同，會以另一個方式去呈現。」至於如何去排解壓力？她坦承自己容易有負面情緒，跟家人相處很重要，又會深吸呼來減壓。而光希早前拍畢英國電影《Tornado》，當中不乏武打場口，她稱這是她第一次接觸這類題材：「我喺拍攝前兩個月接受劍道訓練，仲刻意拎啲比較重嘅木同鐵通去練習，拍攝時冇受傷，不過套電影係1月份喺蘇格蘭拍攝，當時天氣好凍。（有冇練到有肌肉？）有，我本來戴住好緊嘅長手套去練習、正式拍攝時發展戴唔上對手套，發現手臂變粗咗，有啲驚訝，但可以變得更強壯，我係冇問題。」

她稱不介意為角色變大隻外，更不介意為角色剃光頭。近年光希不時接拍外地作品，她指接拍時沒有分地區，無論日本或日本以外的作品也會拍攝，並望我取得兩者平衡，此外，光希近年頻頻來港，她透露每次來港也會發掘到新鮮的地方，而每次看到香港的夜景也會十分感動，她尤其最愛吃廿四味及龜苓膏，很喜歡漢方中藥的味道，笑言也可以帶回家給家人品嘗。