容祖兒米蘭街頭「Fat唇」撞樣舒淇　野生捕獲被認錯

每年的米蘭和巴黎時裝周都雲集頂流紅星，向來走在時尚潮流尖端的樂壇天后容祖兒當然也獲品牌邀請出席，早前她現身米蘭時裝周，除了睇騷外，更被不少網民野生捕獲。近日有網民分享了一段容祖兒在米蘭街頭拍攝的片段，大讚她有天后氣場，但也有網民一時睇錯，竟將祖兒認錯做舒淇！

有網民近日在社交平台分享早前在米蘭街頭野生捕獲祖兒的片段，該網民表示在名店門外偶遇天后，但因為對方在工作，所以沒有打擾，但她依然難掩興奮之情，激動寫道：「看到本人真的超開心，同時感嘆怎麼保養這麼好！」片中，容祖兒一頭金色挑染直髮示人，內裏穿着低胸上衣晒出事業線，外搭一件長身拖地大衣，下身則配搭闊腳牛仔褲，簡約、性感得來不失時尚感。而且容祖兒也非常專業，拍攝前一秒還在跟工作人員說笑，但一Roll機即模特兒上身，而且一舉手一投足都散發著天后級的女人味。其他網民也紛紛留言：、「狀態大勇！」、「好高啊，氣場全開」、「好美啊！」但竟有人卻留言：「遠看像舒淇。」

祖兒和舒淇一個是天后、一個影后各具獨特魅力，但過往也有不少人覺得二人有幾分似樣，尤其之前她們的一張合照，相中容祖兒嘟嘴擺出一副可愛樣看着鏡頭，而舒淇則在後方，單手托腮眨眼，露出甜美的笑容，雖然兩人擺出不同的表情，但她們都有性感豐唇，加上五官相似度高，意外撞樣，驟眼一看更有如失散孖生姊妹。