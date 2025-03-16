亞洲電影大獎︱張東健想同梁朝偉鬥戲　望見霆鋒一面

韓國「不老男神」張東健今日（16日）出席《第18屆亞洲電影大獎》頒獎典禮，並於中午舉行的記者會接受訪問，問到獲頒本屆「卓越亞洲電影人大獎」感受，他表示時隔10年再來香港，感謝大家歡迎，對獲獎感到高興，從影30多年一直做好自己本分，獎項對他是一個動力，會繼續做好演員工作。他表示不清楚頒獎禮有誰會出席，但很希望能跟曾合作過的張栢芝和謝霆鋒碰面，問到他會否再想拍港產片及希望跟哪位港星合作？他表示希望能跟影帝梁潮偉合作，亦知道霆鋒近年也積極拍動作戲，也很想能再次合作，坦言雖然體能上跟以前有分別，但一定會畀心機做好準備，亦希望能跟張栢芝再合作。談到多年未有來港，會想到哪裏遊覽、和老朋友敍舊？他坦言今次行程緊湊，未有時間到處遊覽感到可惜，但表示會跟一位在港生活的後輩在頒獎禮見面敍舊。

他表示人生首次入戲院欣賞的電影就是由成龍主演的《醉拳》，是小時侯爸爸帶住他入場觀看，故印象深刻，高中時期亦有欣賞當年十分盛行的港產黑幫電影，不過當時並表有成為演員的念頭，現在回想起來這些電影對他有很大影響。問他會否跟爸爸當年一樣，現時會帶自己小朋友入場看電影？他表示有經常帶小朋友入場看電影，但笑指通常也是跟他們的喜好去揀選電影，又指上年韓國重新放映他昔日作品《太極旗飄揚：生死友情》，能跟小朋友入場一起觀看很開心，更笑指讀中學的仔仔首次在戲院看他的作品後的一星期內，對他流露出不一樣的眼神，自己亦曾在家中播放當年跟太太合演的《戀風戀歌》給孩子看，但笑指當時自己覺得很害羞。

談到早前拍《熱帶夜》時曾到泰國取景，他大讚當地很多美食，又笑指劇組中自己是唯一的前輩，為期5個月的拍攝一直也很努力跟一班後輩打好關係，大家住同一酒店，空檔時大家也會到天台酒吧摸酒杯底談天。

談到未來工作安排？他表示上年完成的電影《熱帶夜》正在後製中，目標今年暑假期間上映，自己也想試不同類型作品，今年下半年或會有新作品。