孟子義李盷銳CP值太高踢走張凌赫再談情　1佐證2人已拍拖？

內地藝人李盷銳與孟子義合演劇集《九重紫》取得驕人成績，2人不單人氣飆升，月初更分別獲邀出席巴黎及米蘭時裝周，代言及商演邀約紛紛飄至。據悉，《九》劇創下13億流量，二人CP配令粉絲及劇迷們相當受落，而孟子義主演的古裝新劇《尚公主》開拍在即，盛傳原本劇組有意找來「古裝男神」張凌赫出演男主角，但由於她與李昀銳被要求再次合作的聲浪太大，劇組看準「CP效應」，目前已決定改由李昀銳出演二人二搭的消息一出，即秒登熱搜。

其實《九》劇開拍之初，原本僅屬小成本網劇，並不被看好，開播後卻從台詞、劇本到運鏡質感都獲讚及引起討論，帶給台前幕後驚喜非常。而孟子義近日戲約接到手軟，不久前才剛殺青懸疑劇《三線謎回》，接下來將先與《少年白馬醉春風》的何與拍攝古裝劇《東風信》，緊接便與李盷銳再以CP配姿態開拍《尚公主》。

而從《九》劇推出到播竣，孟子義與李盷銳的緋聞傳過沒完沒了，不少粉絲對這段「戀聞」都顯得相當受落，劇中扮演李盷銳胞弟的顏安早前直播期間漏口風，多次以「我哥小林和我嫂子…」來直呼李盷銳及孟子義，又笑說：「我哥很容易把天聊死，經常就三句話以內結束，但我嫂子就很歡樂，可以一直嘮下去。」似簡接佐證了這段戀情。