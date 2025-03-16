劉穎鏇Tube top熱褲現身　張振朗幫手防走光被嘲「先睹為快」

「視帝」張振朗、劉穎鏇（Tiffany)、劉佩玥（Moon)、郭柏妍、丁子朗等在將軍澳宣傳無綫新劇《奪命提示》宣傳，tube top熱褲現身的劉穎鏇晒招牌長腿與纖腰腹肌，身材弗到漏，果然是最強Body。

遊戲時穎鏇被振朗「樹熊抱」走過障礙物，振朗為她平反說：「啲人話佢好大嚿，其實佢好輕身。」之後Moon孭起穎鏇進行遊戲，振朗則從後充當「護花使者」提防她走光，但卻被取笑自肥「先睹為快」，而丁子朗則「公主抱」郭柏妍做深蹲，展示力的表現。

現場播放劇中片段中振朗「霸王硬上弓」狼吻穎鏇，他笑說：「平時我好斯文、溫柔㗎，呢啲粗暴行為要多謝監製。」他又預告劇中對穎鏇有觀眾也很想試的「動作戲」，令人想入非非。

振朗被問到平時對女朋友楊偲泳有多溫柔？他笑說：「緊係呵護、體貼入微啦，如果有最佳男友選舉一定係No.1。」對於被要求劇集收視好與女友樹熊抱答謝觀眾，他則笑指要與穎鏇一齊抱起監製文偉鴻。性感現身的穎鏇指拍攝有不少衣着性感的動作場面，故已經訓練有數，做好防走光措施。問到護花防穎鏇走光可是先大飽眼福？他笑說：「我咩都睇唔到，防患未然然啫，拍得多動作戲，自己防拍檔走光都幾叻。」又指戲中穿孖煙囪遭蟹鉗的戲份，防走光要向穎鏇偷師。

丁子朗講到抱起郭柏妍玩遊戲笑言抱得輕鬆，她則自嘲比兩年前拍攝時肥，劇中兩人有不少咀咀場面，她覺得今次演出有突破，但看到自己買賣萌鏡頭卻有點尷尬。