亞洲電影大獎︱彭于晏爆愛犬榮升「影后」即耍大牌

台灣男神彭于晏憑電影《狗陣》獲提名第18屆亞洲電影大獎最佳男主角，今日（16日）他受訪時講到同場有不少電影人，他大讚跟他角逐同一獎項的許冠文及韓星崔岷植，表示有看兩人的入圍電影，笑言若現場見到他們會把握機會合照。講到拍攝《狗陣》的經歷，他指覺得每一天都很不真實及奇幻，因為他們在一個位處很偏僻的黑色戈壁拍攝，那甚至收不到電話訊號，現場有300至400隻狗狗，他要學電單車及訓練狗狗：「我本身對狗毛過敏，但我對合作嘅呢種狗毛冇問題。今次導演係先定狗，再定我，所以狗先係主角。」

他更收養了電影中的3隻狗，並指狗狗對他及其家人來說是最大的禮物：「改變咗我好多，包括世界觀同價值觀，對生命有新體會，而且因為狗狗，同家人嘅相處都更加融洽。狗狗唔會介意你紅唔紅或者賺幾多錢，亦唔會在乎你嘅過去，每次我去廁所都會守住門口，覺得生活好愜意，比開工仲好，甚至唔想開工。」他直言跟家人有想過開流浪狗收容中心，但要找專業人士幫手，所以還是先照顧好家中三隻狗。之前彭于晏帶同片中狗狗一齊參加康城影展，問到今次為何不帶同愛犬到場？他笑言：「因為上次佢攞到狗狗金棕櫚評審團大獎，佢係影后，已經係佢嘅巔峰，今次我問過佢陪唔陪我嚟，佢叫我自己嚟，哈哈！」提到有指他因不修邊幅的外型而獲得該角色，他稱因當時是疫情期間，處於3、4個月沒有出門的狀態，製作人覺得他很有意思，他坦言自己現實上也是不愛打扮，但工作時還是會打扮一下。

另外，談到工作，彭于晏透露近期拍完古天樂的一套電影，正在進行後期，還拍了一套內地的犯罪喜劇，他又謂新一年想有新嘗試，例如拍攝紀錄片：「我想拍古代文明、實驗人體之類嘅題材，想了解自己多啲。如果太危險嘅話，可以搵其他人去做，我訪問佢，哈哈！或者做關於狗狗嘅紀錄片，不過怕我隻狗紅咗唔理我。」他指有邀專人訓練愛犬成為狗演員，自言可以當牠們的經理人：「畢竟我隻狗攞過獎，喺歐洲好紅。」至於今次來港可有時間跟香港藝人朋友見面？他透露有約香港導演見面，知道張家輝有新片上映，會抽空到戲院捧場。