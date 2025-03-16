林柏宏單拖來港　避談王大陸風波

台灣演員林柏宏昨晚以《亞洲電影大獎》青年大使身份，於觀塘apm亮相活動，林柏宏直言自小受到亞洲電影薰陶，很榮幸能夠擔任青年大使，因《亞洲電影大獎》滙聚了世界各地的電影人，能與他們見面交流，是一次非常好的機會：「我自小喜歡看港產電影，讀大學的時候，特別愛看日劇和日本電影，現在比較多看韓片，亦有演出韓國的製作。（最想跟哪位電影人合作？）很多，前陣子很欣賞導演翁子光的《爸爸》，但可惜未有時間去看。」

除了林柏宏，青年大使岡田將生以及泰星Win，以及《亞洲電影大奬》大使藤岡靛亦有到場，林柏宏亦指於後台亦有跟他們作出交流。問到此行可有跟女友一起來港？林柏宏笑言沒有，並謂只帶了作品來香港。

對於其成名作《關於我和鬼變成家人的那件事》之泰國版，將於香港上映，他也很期待想看看泰國版如何拍攝：「我看過預告後，發現很多有趣的地方，很有泰式風格。」

林柏宏早前到米蘭出席時裝周活動時，就與主演之一的Billkin碰面，又跟李政宰合照，他笑言十分開心，因為有追看劇集《魷魚遊戲》。另外，講到另一台灣藝人王大陸之風波，林柏宏稱認識王大陸，也與他合作過，但當再追問有關對方的消息時，工作人員隨即以活動要開始為由中止訪問。