法國潮牌聯乘　《小肥肥一族》80周年紀念系列

芬蘭經典童話小說《The Moomins》被日本改編為人氣動畫《小肥肥一族》，當中角色如姆明等可謂家喻戶曉。趁《The Moomins》小說今年80周年，法國經典運動品牌Le Coq Sportif剛推出了全新聯乘系列。今次合作以故事中的姆明谷自然風光為靈感，設計出一系列充滿春日氣息的運動鞋、T-shirt及Tote Bag，為生活注入清新活力。系列主打兩款運動鞋，分別是La Loran SL MM和LCS Shell Bound MM。La Loran SL MM以品牌經典的輕量緩震運動鞋為基礎，鞋跟部分印有姆明與樹精的圖案，鞋墊則描繪了姆明與朋友們一起出遊的歡樂場景。而LCS Shell Bound MM則以輕盈舒適的設計為特色，鞋身採用姆明谷的綠色調，鞋跟點綴了史力奇與小美的圖案，鞋墊上則印有小美俏皮的模樣，整體設計充滿春日氣息。除了運動鞋，系列還包括多款T-shirt，其中「Graphic短袖T-shirt」採用品牌獨家研發的Sun Screen面料，具備吸汗速乾及UV防曬功能，適合運動及日常穿着。T-shirt上印有姆明、史力奇和小美的圖案，簡約而不失趣味。此外還有一款迷你Tote Bag，採用天然帆布材質，袋身印有姆明谷的朋友們，雖然是細尺寸，但足以容納飯盒或飲品，當作午餐袋最適合。即日起在Descente官方網店及直營店有售。