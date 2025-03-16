亞洲電影大獎︱林明禎露腰裝與家姐艷壓紅氈　爆Edan急返港真相

《第18屆亞洲電影大獎》今日（16日）於西九戲曲中心舉行，馬來西亞女神林明禎、明禎家姐林詩枝、邱彥筒、朱柏康、台灣女星柯佳嬿、泰國女星Aokban Chutimon、等亮相，林明禎以黑色露腰晚裝亮相，甫到場即跟現場媒體打招呼，相當Nice。林明禎受訪時，直言心情非常緊張，並以廣東話笑說：「希望大家喺頒獎禮度聽到我嘅廣東話。（頒獎全部用廣東話？）希望係。」

問到林明禎是否特登操馬甲線？她謂：「冇時間操，一直都有，盡力Keep住，早餐都早啲食。（同家姐一齊行紅地氈？）我哋之前一齊行過。（佢想入行？）都係，希望有機會。」提到食早餐，問她可有同呂爵安一齊食？她謂：「吓，冇喎，同家姐、陳詠燊一齊食。」

當提到Edan，林明禎即用手整隻眼，並謂隱形眼鏡不太舒服，記者再問她，Edan於韓國拍攝團綜期間，突然在白色情人節提前返港，是否找她？林明禎謂：「大家亂猜，知道佢有啲家事，但唔方便代人哋答，我自己近排都好忙，昨晚先啱啱喺台灣返嚟香港。」問她會否覺得Edan經常被指拍拖？她謂：「我哋都冇辦法控制大家怎樣說。（有冇安慰佢？）大家都努力工作。」

台灣女神柯佳嬿及劉以豪帶着喜劇《童話故事下集》踏上本屆「亞洲電影大獎」紅地氈，前者以一身白色露腰晚裝現身，大騷小蠻腰。劉以豪直指踏紅地氈前，以為心情輕鬆，但正式亮相時卻有點緊張，而柯佳嬿則直指最想與康城影帝役所廣司見面，更不禁化身小粉絲與前輩楊貴眉「爭人」，打趣笑說：「她不要跟我搶啊，我真的很期待見到役所廣司本身。」談到《童》劇的拍攝，二人不約而同指當時片場氣氛相當愉快，又指能夠獲得粉絲受落這部喜劇，覺得很是高興。

女圑COLLAR成員Marf（邱彥筒）以一身紅裙和陳書昕齊踏上紅地氈，Marf接受王鎮泉及可宜訪問，由於Marf是ViuTV的員工，今次以電影人身份接受來自無綫的王鎮泉訪問，她受訪問表示：「我第一次參與呢個頒獎禮，亦都第一次行紅地氈。（你條裙同紅地氈撞色喎？）我係變色龍，呢個係保護色，我係參考電影內面嘅女主角嗰個feel而揀呢條裙嘅。」她又謂希望在頒獎禮上和不同的電影人見面，亦期待可認識不同國家的電影工作者：「想試識吓人，未必一定為工作。」

談及前隊友So Ching被拍得過着節儉生活，她說：「唔出奇，佢一向都慳家，係佢本色，我近期工作忙，同So Ching同隊友都少聯絡。」又指在馬來西亞拍攝圑綜時曬黑不少，但笑言未算是「極限」，男友都不介意她變黑妹，因她一向是膚色較深色。

台灣男星吳慷仁亮相紅地氈，事前透過公關表示不接受訪問，拍照時有跟傳媒打招呼，表現親民，當叫他做訪問時，他笑言不用，指後面有還好多大明星。