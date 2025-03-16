新世代Camry混能慳油　有內涵又Charm

豐田(Toyota) Camry自1982年推出以來，40多年間經歷多代進化，轉眼已進化到第9代，並在早前以全新混能房車Camry HEV身份抵港登場。車載廠方最新第5代混能系統，相較上代的汽油版Camry燃油效率提高達38%。加上，時尚動感的外觀設計和全面升級的內裝配置，更Charm兼更有內涵。

來到全新第9代，Camry HEV跟上代一樣搭載TNGA高剛性輕量化底盤，軸距、車闊及車高都維持不變，不過車長就增加了35mm，來到4,920mm。配上更強更突出車身線條和骨線、新款面罩及全新C字型LED頭燈，顏值進一步提升，賣相更Charm。

車廂豪華感更是達到一個新高，先是隨車科技設置全面升級，抬頭顯示器、12.3吋數碼化儀錶板、支援無線Apple CarPlay的12.3吋中央觸控屏幕、電子影像後鏡、前排Qi手機無線充電板、前及後排USB雙充電插口、三區域恒溫冷氣系統連Nanoe X納米離子空氣淨化功能等全已被納入為標準配備。此外，一對前排座椅不僅有電動調校和腰部支撐，還新增冷暖通風功能。後排座椅的椅背斜度亦設有電動調校，同時還為後擋風玻璃增設電動遮光簾，兩者皆可透過特設在後排中央手枕的綜合控制面板操控。配合沿有的前置滑動式全景天窗和手動後排車窗遮光簾，寬敞後排的乘坐舒適性更上一層。

車載豐田最新第5代自動充電混能系統，據廠方公布耗油量低至19.6km/L。目前一般汽油價格為$26.64/L(大部分油公司提供不同的入油折扣，就當減$8/L)，若以扣減後的油費$18.64/L計算，Camry HEV能做到$0.95/km，以這個Size的房車來說，係咪唔錯先？動力方面，其總馬力輸出達230PS。當中搭載在頭冚下的2.5L直四VVT-iE引擎，擁有187PS最大馬力和221Nm峰值扭力；而同步交流電馬達可貢獻的最大馬力及扭力則分別為135PS及208Nm。電馬達與引擎平順切換，加上搭配E-CVT電子無段變速波箱，可於7.2秒完成0-100km/h加速，行車巡航更是穩定舒適。

規格表

車型：4門5座位混能房車

動力系統：2.5L直四引擎配恒磁同步電馬達

總最大馬力：230PS

最大扭力：221Nm/3,200-5,200rpm

傳動：E-CVT電子式無段變速

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

制動：（前）通風碟、（後）實心碟

耗油量：19.6km/L

車身體積：4,920×1,840×1,455mm（長×闊×高）