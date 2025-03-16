劉穎鏇操出最強Body 3.0　與陳山聰對打整傷手臂片曝光

由陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、區明妙等，領銜演出的無綫新劇《奪命提示》於明日（17日）首播，在新劇中，Tiffany首集以Shocking Pink小背心打響頭炮，為了營造激烈的打鬥視覺感，更會全程濕身演出，造型霸氣之餘亦散發着健康性感。據知由於拍攝期間正值嚴冬，當工作人員為她噴水營造濕身效果時，令她全程叫苦連天；不過當正式Roll機，她即絲毫沒有半點寒冷感，更能極速進入殺氣狠Mode配合拍攝，相當專業。

之前憑「七彩小背心」在《隱形戰隊》中贏盡話題的 Tiffany，山聰之前曾在宣傳活動上表示拍攝打戲期間一度整傷 Tiffany，相關幕後花絮亦於同日在無綫社交網曝光！片段所見，Tiffany整個手臂前臂被山聰剁至滿是瘀傷，山聰見狀亦即時拿着冰袋為她紓緩痛楚。花絮還曝光了原來單是一個凌空起飛腳鏡頭，Tiffany已吃盡苦頭，花絮片所見，Tiffany甫跳起，即被吊着的威吔箍到實一實，手臂部分更一度被勒至變形；不過 Tiffany卻未有因而喊停，反而咬緊牙關完成拍攝，直到導演嗌Cut才面露痛苦表情；但當導演表示想再來一Take，她二話不說記痛楚進入狀態。除了敬業精神令人敬佩，Tiffany 的「最強 Body 3.0」亦比之前的 2.0 更勝一籌！

相關打戲場口的宣傳硬照中，Tiffany操出了完美蛇腰外，還展現了結實有致的背肌及腹肌。她說：「我都覺得拍《奪命》嗰時，可能係我人生中最弗嘅。一來可能之前拍《隱形戰隊》時操開咗，自己周不時都有跑吓步同做Workout Keep吓，我自己都期望今次可以再弗啲同紮實啲，因為我想觀眾睇落去可以唔同啲。首先飲食方面，我係由自己好似平時咁食，低糖低鹽低油嘅同時係會食番澱粉，可能營養吸收好咗，所以效果都會好啲啲。」她又指拍攝《奪命》應該是她最多打鬥戲，變相拍時有繼續鍛煉，令身材Keep得最好，又指拍攝要露腰場口時，她會早兩日開始飲少水同食少澱粉。