陳懿德白色情人節超胸猛羅天宇揸機？網民戥張枱慘

無綫小花陳懿德近年備受力捧，今年1月舉行的《 萬千星輝頒獎典禮2024》，她就獨挑大樑做司儀，更奪得「最佳女新人」獎項。德德事業發展愈來愈好，戀情亦有着落，去年4月已被傳與「女神收割機」羅天宇相戀，得獎時更也忍不住要多謝這位「好朋友」，與羅天宇一同喜極而泣，早前亦被男方生意拍檔「出賣」，見證二人於女方慶生的場合同時出現。日前是白色情人節，德德亦於社交網PO極性感照片，網民除了問羅天宇是否揸機外，竟然同情陳德德於拍照時挨着的枱子！

德德日前更新社交網，表示「白色情人節快樂#happywhitevalentinesday」，並附上2張美極了的照片。拍照的當天她身處一間餐廳，內裏布置甚有格調。而德德就坐在椅子上，前面有一張枱子盛載着一杯雪糕。她當天穿上黑色低胸衫，胸前春光十分養眼，頭上架上墨鏡的她笑得十分開心，可說是甜到漏。

不少粉絲見到女神美照即時留言：「我想做你情人」、「寶貝 德德」、「白色情人節B愛你」、「願每天充滿愛、幸福」，亦有人問這輯相是否由羅天宇操刀揸機。亦有網民表示同情枱子的遭遇，因為德德其中1張相，非常豐滿的上圍正放在枱子上，不少網民指枱子或者會不穩陣，因為「承受唔到咁重重量」。