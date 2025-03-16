亞洲電影大獎︱楊謹華林柏宏台詞賣關子　謝安琪「離罩」露胸墊

台灣男神林柏宏與楊謹華為本屆「亞洲電影大奬」擔任頒奬嘉賓，紅地氈上被問到台上會擦出甚麼火花時，二人笑言：「暫時要保密，不過我們在構思台詞時聊天，自然便跑出好玩的想法，但不會亂講，一切尊重大會。」林柏宏今次獲委任為「青年大使」，他表示：「很開心及榮幸，而且能夠與這麼多優秀電影創作人交流，又可把影推薦給大家。」

至於楊貴媚表示很希望與她於今晚碰面，楊謹華即笑說：「我也很想她，我們住在一層，可以互相去敲門。林柏宏告訴我已經見到湯唯，但我還未遇上她呢。」林柏宏則補充指自己很欣賞湯唯，覺得對方是位有獨特想法的女演員。

另外，內地男神于適緊接現身時，全場尖叫聲不絶，主持王鎮泉即搞笑指粉絲們早於一個月前已在場霸位，于適即以廣東話回應：「我愛你哋！」粉絲們再次尖叫。談到接下來的工作，他透露：「正在拍電影，但還未官宣，大家期待一下吧！（今次最想與哪位電影人見面？）這問題有被問到過，我覺得雲集了很多優秀的電影人，期待日後與每位可以多交流。」

而憑電影《狗陣》入圍角逐「最佳男主角」的彭于晏，獲導演管虎推介指「獲奬機會最大」，他即謙虛回應：「能夠來參與，平常心就好。拍電影時遇到很多好夥伴，希望大家會喜歡這部作品。我有看過《破．地獄》，亦有跟青雲哥（劉青雲）合作過，很欣賞他，能夠與他同時入圍，今晚又可以見面，所以很高興。」

張繼聰偕太太謝安琪（Kay）恩愛現身行紅地氈，穿上低胸晚裝的Kay因上身疑太鬆出現「離罩」，結果走光收場，露出肉色胸墊，Kay表示：「早幾日試身時覺得件衫有啲窄嘅，但呢幾日做運動，快步50分鐘，估唔到自己瘦得咁快，其實好抵。」阿聰就說：「女人就係咁，通常做幾吓運動就話啲肌肉跌晒出嚟，做男人點操都操唔到。」

談及方大同的紅顏知己薛凱琪在內地開騷時哭崩，阿聰相信其圑隊會好好好照顧她，又覺得雖然傷心，但生活、工作都需如常：「冇法啦，人去到某個年紀就經歷呢啲，有啲朋友會先離開呢個『遊樂場』，要將來先見。」問可趁今晩星光熠熠多跟好友集郵？Kay說：「我想同（木村）光希合照，因為可以拉近同木村（拓哉）嘅距離，幾年前喺疫情期期喺日本見過木村，仲合埋照。」阿聰就想和不同地方的導演見面，之前在後台跟電影《狗陣》導演管虎有交談，對方說曾看過他的作品，本來大家有機會合作，可惜因檔期問題而告終。

劉青雲與蘇文濤一起行上紅地氈，劉青雲直言對有份角逐最佳新演員的蘇文濤有信心，蘇文濤則笑言若攞獎，要劉青雲請食快餐店加大餐，青雲即忍唆不禁：「好。」主持問他是否很少食？他謂：「比較少食。」

劉青雲有份在「第18屆亞洲電影大獎」中提名「最佳男主角」，他接受訪問時表示：「我都係提名過2、3次啫，唔係好多次，心情唔太緊張。（做乜太太郭靄明冇嚟？）佢依家好心歸，我自己嚟啦，佢會唔會陪我去金像獎頒獎禮就由佢自己決定啦，不過佢會喺後面協助我，好似今晚呢件衫都係同太太一齊拎嘅，佢意見好重要。（有冇想同其他地方嘅導演、演員集郵？）冇乜特別，我費時擾攘人啦。」而有份角逐「最佳新演員」獎的蘇文濤則說：「我緊張呀。」不過青雲稱對方年輕，毋須幫他減壓，任由他享受這種經歷。

湯唯以米色晚裝配綠葉圖案晚裝亮相，氣質逼人，她所到之處，都有不少歡呼聲，她指自己是一位很幸運的演員：「好開心，可以得到咁咁多人嘅肯定，同埋今次嚟到香港，好好天氣，唔凍唔熱，好開心。」她與韓星張東健同奪「卓越亞洲電影大獎」，對此，她表示：「得獎嘅心情好開心，作為演員，有人肯定、關注我嘅角色同作品，咁樣都可以令我有下一部戲可以拍攝，有更加多嘅角色可以去做， 有得演唔同嘅角色就好開心。」

湯唯之後再接受傳媒訪問，笑言自己好耐沒有返來香港：「今次同老公、囡囡一齊返嚟，都返咗一排，主要幫屋企人做證件、見朋友，又食又玩咁。」曾經拍過港產片她，直言都都想再拍港產片，並笑謂：「你哋幫我問吓啲導演啦，角色啱嘅話，都有7成機會會接㗎。」

提到香港電影市道不景氣，問她可會考慮減收片酬？她謂：「演員好被動，有好嘅角色同好嘅團隊，其他都係次要，韓國依家都未有戲拍。（老公開戲未？）佢慢呀，功慢功出細貨，佢多數拍生活經歷嘅嘢，好少自製啲故事出嚟。」湯唯曾與韓星金秀賢恰合照，她直言是，但不太熟識對方，亦對金秀賢最近的事，不太情楚。