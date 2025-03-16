金秀賢事務所被爆屢發短訊　想約金賽綸父親和解

韓星金秀賢近日爆出曾與已故女星金賽綸未成年時已交往，引發爭議，他發聲明承認兩人曾相戀，但強調是女方成年後，自2019年夏天至2020年秋天交往一年多。

不過，金賽綸的家人透過短片平台「橫豎研究所」要求金秀賢公開道歉，以及承認在女方未成年已交往，並先後曝光多張兩人戀愛時期的蜜照，甚至有男方裸露下身在女方家洗碗的照片。

「橫豎研究所」 今日（16日）直播封面圖沒有放金秀賢與金賽綸的合照，只有金秀賢於2007年參演韓劇《泡菜奶酪微笑》的劇照，預告標題是「金賽綸遺屬：厚顏無恥的金秀賢、李振浩，絕不能容忍！」

開播後，主持人事先聲明今、明兩天也不會有金秀賢新照片公開，但會跟遺屬商議，希望在周二後再公開新照，並大爆金秀賢的事務所曾於3月13及14日期間，4度致電金賽綸的父親，又發了8次短訊，表示希望可以跟他見面說明今次事件，其中一個短訊內容如下：「電話一直打不通，金父，抱歉讓你操心，請給我們機會親自說明此事。」

主持人又指金賽綸曾聯絡金秀賢及其事務所的員工，但也沒有人回覆她說，發給她的追債信只是按公司程序，並非強逼她還款。主持人又再三強調遺屬明天派代表律師起訴記者出身的網紅李振浩損害金賽綸的名譽，對方因為去年金秀賢否認戀情，上傳了數個短片指金賽綸自導自演戀情。

主持人未有新追加爆料，反而重提金秀賢曾與自殺離世的女星Sulli合作「19禁」電影《Real》，又指女方在片中露點演出，帶給她極大傷害，又提到自殺離世的女星具荷拉亦曾與金秀賢同一事務所，未知為何如此巧合，笑指難道金秀賢是死神。

另外，網上有傳金秀賢報細兩歲，指他應是1986年出生，實際比金賽綸大14歲，但官方報稱1988年出生。