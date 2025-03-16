阿Yo@Lolly Talk避談欺凌　僅為爆粗致歉：會謹言慎行

男神魏浚笙（Jeffrey）及女團Lolly Talk現身西沙Go Park 出席音樂活動，現場圍滿粉絲，場面墟冚。他們演唱多首熱門歌曲，表演同時走到台下與粉絲自拍互動，令全場氣氛達至高潮。

日前Jeffrey才由日本拍攝完畢回港，他表示電影主要訓練動作，與日本演員及導演雖然語言不通，但無阻互相理解和合作。他亦提及自己學會了幾句日文，例如自我介紹，「就快開始」、「要開機」，覺得很有趣，之後有意欲繼續學習下去。談及夾公仔技術是否上升，Jeffrey表示在日本空閑時經常夾，夾了廿十幾隻帶回港，並在今日帶來現場送給粉絲，希望他們開心。

問及下個月開騷，他笑言：「特別新鮮，第一次六個一齊開一個搞笑騷，即係大家有好多天馬行空嘅諗法，都互相溝通中，都好期待有咩出嚟，蝦碌都唔緊要。（會唔會show肌？）應該唔會啦，玩遊戲同show肌好似冇咩關係，交畀肥腸show，佢近排做緊健身。」Jeffrey亦透露之後會再準備開拍新電影，是有關運動的青春港片，而有關另一位六膠成員Edan最近獨自從韓國回港的新聞，Jeffrey表示首次知道，之後有機會會關心他。

而Lolly Talk受訪時表示之後會增值自己，希望將來有機會到更大的舞台表演。提到有關成員阿Yo最近疑欺凌他人被公審，阿Yo作出回應表示：「個男仔是year 1認識的group mate，都知道個女仔。」她承認網上截圖的對話是本人，坦言件事發生大半年前，知道粗口不是正確的表達方式，事情曝光後亦被公司及家人責罵，最近忙於考試，過多段時間會私底下處理這件事，明白自己作為公眾人物，應更注重言行，之後會謹言慎行，對擔心自己的粉絲感到抱歉。但對於欺凌一事，她則表示兩位不是公眾人物，不想談論他們的事，最終選擇避而不談。