睇電視贏機票 | 港台電視31《廣東話去旅行 ─ 土耳其篇》送伊斯坦堡來回機票

「機」會難逢！香港電台電視節目《廣東話去旅行—土耳其篇》得到土耳其駐香港總領事館的支持，將送出土耳其航空香港至伊斯坦堡單人來回機票予家庭觀眾。觀眾只需留意每集節目內容，最快答中所有問題之參加者，即有機會獲獎。

遊戲方法很簡單，只要留意每集內容以及在「RTHK 香港電台」Facebook 專頁公布每集的問題，在節目最後一集（3 月 18 日）播畢後，於晚上 8 時發布的指定帖文中，留言並順序提交共七集問題的答案，最快又答中所有問題的話，便有機會獲贈土耳其航空香港至伊斯坦堡單人來回機票（經濟客艙）一張。

香港電台製作的文化旅遊電視節目《廣東話去旅行》系列，先後到雲南、上海、安徽、山西、日本奈良等地拍攝「深度遊」，分別探源彩雲之南的歷史文化，與少數民族邂逅交流，又探索中國文壇才女張愛玲的足跡，體會這位文學家眼中的江南，再透過中國建築學家梁思成和林徽因的故事，細看中國山西和日本奈良的唐代的建築特色。今年推出新一輯土耳其篇，主持林泳怡（Vicky）和張嘉儀（奧米） 踏足這個全世界唯一一個橫跨歐亞大陸的國家，踏上尋找古文明之旅，掀開土耳其的神秘面紗，窺探鄂圖曼帝國的輝煌歷史。節目介紹過的景點，例如新石器時代的宗教祭壇遺址哥貝克力石陣，據稱是聖經首位人類亞當和夏娃踏足過的哈蘭平原，集教堂和清真寺於一身的著名建築物聖索菲亞大教堂等，都是相當值得一遊的地方。此外，節目主持體驗過的活動，包括攀上世界文化遺產之一的奈姆努特山國家公園（即「人頭山」）看日出，還有乘坐熱氣球慢遊空中欣賞卡帕多奇亞的「精靈煙囪」美景等，為旅程增添了難忘的回憶呢。