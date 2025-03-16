亞洲電影大獎︱吳慷仁獲獎感奇怪！伍允龍被打到跌落地　蜈蚣彈起身失手

《第18屆亞洲電影大獎》今日（16日）於西九戲曲中心舉行，台灣影星吳慷仁獲頒AFA新世代獎，他笑言奇怪大會為何頒發這個獎給他：「我已經40多歲，但他們說這是一個傳承，希望我加油及繼續努力，真正幫助新演員及新導演們，希望繼續有機會來港拍戲，謝謝大家。」

伍允龍與內地演員于適頒發「最佳新演員」，兩人在頒獎禮前兩人更一齊過招，于適更一掌打到伍允龍跌落地，明顯「重溫」伍允龍宣傳電影時，被觀眾「偷襲」的「名場面」，而伍允龍跳落地後，原想「蜈蚣彈」但動作不太順暢，不過落力演出都獲得不少掌聲；而「最佳新演員」最終由主演《青春末世物語》的日本演員栗原颯人奪得，而他上台致辭時，一度抑望忍淚，頗為激動。

最佳男配角由電影《默視錄》李康生奪得，他上台領獎時，大顯幽默一面，直言：「這次是我第一次奪得最佳男配角獎，雖然我拿過很多男主角，但因為年紀大，只能演一些男配配角。多謝《默視錄》的台前幕後，很開心能夠奪獎，亦要多謝劉青雲，我奪得台灣金馬獎影帝是劉青雲頒給我的，多謝。」

最佳女配角由《小雁與吳愛麗》的台灣女星楊貴媚奪得，她上台領獎時，感謝大會並指每一位對手都很厲害：「入圍的都很厲害，每個都是很強的對手，我覺得很榮耀，好感謝拍戲能令我可以體驗到從未體驗的一切，亦豐富了我人生的經歷，拍戲亦令我可以體現女性的價值，感謝！亦要多謝《小》片台前幕後信任，令我可演到不一樣的楊貴媚。」

當她感感謝一路跟她走過來的經理人團隊，楊貴媚忍不住哽咽，還指她之前跟楊謹華合作《影后》，裏面有一句說話，好適合她的心情：「只要有人願意睇睇我演戲，我會一直演下去，祝福大家！」

楊貴媚後台受訪時表示：「有見到偶像役所廣司，我有向他拋眉眼，有同佢打招呼，佢有向我眨眼回應，又讚對方太捧，平易近人，現場每一位男演員都想合作。」問到劉青雲還是役所廣司帥？她說：「兩個都是我的菜，但役所廣司容易一點，因為他已經跟我眨眼，我只是說笑，大家不要太認真。」又指得獎很感恩：「入圍者都很強很會演，有看過她們的片，我某程度是她們的粉絲，要多謝片中的女兒夏于喬，大家第一次合作，她給我不一樣感覺，以往很少女及甜美，今次演得很深刻呢。」她表示片中最深刻要打人，因為不好意思，打得太輕要NG 10次，真打又拍對方痛，夏于喬初時很怕打我：「我跟她說我們是戲中母女要真正對決，你要真打，我也不會手軟，我們要三條就過，但最後多過3條，導演說打得很好，但還是要我們再打多次。」

最佳男配角由電影《默視錄》李康生奪得，他上台領獎時，大顯幽默一面，直言：「這次是我第一次奪得最佳男配角獎，雖然我拿過很多男主角，但因為年紀大，只能演一些男配配角。多謝《默視錄》的台前幕後，很開心能夠奪獎，亦要多謝劉青雲，我奪得台灣金馬獎影帝是劉青雲頒給我的，多謝。」