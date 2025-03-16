花咲心菜　甜美超新星

上個月年滿18歲嘅花咲心菜，個樣生得天真可愛，形象相當討好！（互聯網）

俗語有話「十八無醜婦」，意思指年輕女仔一身青春氣息，皮光肉滑，就算素顏示人都有其吸引力，更何況係來自日本寫真界嘅女優，就好似今日為大家介紹嘅花咲心菜，樣子甜美無邪氣，難怪被譽為超新星！

白滑好波

過去幾年，日本寫真界有好幾位年僅18歲嘅優質新人登場，好似菊地姬奈、川道沙羅，而最新一位就係出身於神奈川縣嘅花咲心菜。

上個月啱啱過咗18歲生日嘅心菜妹妹，擁有一張天真可愛嘅童顏，笑容親切無邪氣，簡直係人見人愛、車見車載！另外，比起其他同齡寫真妹，呢位小甜心嘅胴體亦好吸引，除咗有一身極具透明感嘅嫩白肌膚，心口仲有一對脹卜卜嘅E奶，只要件泳衣緊少少已足以唧出一條深長事業線，可以話係夠晒吸睛！

只好扮傻

花咲心菜好細個就喺原宿街頭被藝能事務所嘅星探發現，起初個心十五十六，自覺怕醜做唔到藝人，但喺媽媽鼓勵下，決定踏出第一步。當阿妹試過以藝能偶像身份上台表演，見到台下有咁多觀眾支持，終於立定志向要喺藝能界闖一番事業！

家陣心菜隸屬於偶像團體Bety，當中有唔少就讀於早稻田大學、應慶大學等頂級學府嘅「怪物級」成員，學識同處事能力都比阿妹強得多，所以身為全隊最年輕嘅一員，阿妹只好擔當一個扮傻扮天真嘅角色。另外，心菜眼見自己已經18歲，決定加入寫真女優行列，對寫真迷嚟講，當然係好消息啦！

實行雙線發展嘅花咲心菜，一方面拍寫真，一方面以偶像團體成員身份四圍演出，生活不知幾咁充實，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。

Profile

年齡：18歲

身高：5呎2吋

三圍：33E-24-34