劉穎鏇劉佩玥查案　暗藏殺機

兩大「視帝」陳山聰、張振朗連同「雙劉」劉佩玥、劉穎鏇於新劇中偵查AI懸案，劇中肉搏、槍戰、爆炸，高難度動作場面層出不窮，加上「雙生雙旦」的感情線，追看性甚高，令人期待。

無綫動作懸疑劇《奪命提示》將於今晚八時三十分在翡翠台首播，劇集由金牌監製文偉鴻打造，兩大視帝陳山聰與張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、林子善等攜手演出，故事講述手機AI助手「Julie」突然發出神秘訊息提示破案，但背後卻隱藏着神秘陰謀，眾人加入新成立的「神秘訊息情報科」展開追查。

陳山聰、劉佩玥、張振朗、劉穎鏇於劇中面對接二連三的奇案發生，追查期間連場肉搏打鬥、槍林彈雨、爆炸場面，緊張刺激，預告片中振朗凌空飛擒施「倒掛金鈎」奪刀、劉穎鏇晒「咪咪」騷長腿以「奪命鉸剪腳」箝制對手，令人看得熱血沸騰，為求演出逼真，絕大部分的動作戲他們皆親身上陣，令人期待。

配合AI熱潮

山聰與佩玥首次在劇集中飾演一對，扮演過氣情侶，因合力調查AI案件而再碰頭，由冤家到身陷險境，患難見真情，重燃愛火，除了動作戲精彩，感情戲亦豐富。山聰指劇集兩年前拍攝時AI還未盛行，又指故事發展不斷「奪命」相當催淚，觀眾要準備定紙巾追劇。說到動作戲，山聰指經過拍攝《超能使者》、《隱形戰隊》的訓練，加上有武術底子，拍攝起來相對其他演員輕鬆，演出得心應手。

振朗於劇中在行動時發生事故而失蹤多年，令未婚妻劉穎鏇為之心碎，及後二人重遇，振朗向她重新展開追求，劉穎鏇說：「戲裏同振朗經歷好多，開心、悲傷都有，呢套劇係入行以嚟我喊得最多嘅一套，係好好嘅挑戰，希望觀眾見到我嘅改變。」監製笑言因難以找到像劉穎鏇一樣好身形的替身，故動作戲均要求她親身上陣，劉穎鏇亦為打戲拍到遍體鱗傷，監製指有場戲因未能加保護墊，她的雙手被打到又紅又腫都沒有半句怨言，大讚她硬淨。

百變郭柏妍激咀丁子朗

無綫小花郭柏妍在劇中化身「最索」臥底，為查案變成性感嬌娃、純情女僕，以火辣泳裝上陣混入惡勢力，以身犯險查案。除了造型吸睛外，首次做打女的她拍攝動作戲時，破格演出令人耳目一新，她受訪指角色相當大挑戰，造型設計和尺度上更超出她的想像。

劇中郭柏妍與傳緋聞的丁子朗扮演一對，由歡喜冤家到擦出愛火，還有激咀場面，令劇集更添話題性，監製文偉鴻透露兩人的咀戲拍了4、5次，拍攝時看到大家嘩嘩聲。

鋼條身形的丁子朗在劇中以高難度動作大展身手，被吊在半空的他為求甩身，靠臂力爬上鐵鏈逃走，雖然拍攝時有威吔保障，但全都是力的表現。

楊卓娜自殘極速老化

楊卓娜在劇中有突破演出，化上60歲老妝扮演一位倒垃圾阿姨，演繹得相當神似，背後除了有化妝幫助，為了角色她更不惜「自我摧殘」，她說：「每次化老妝、整頭，都要成兩個幾鐘，淨係化妝都辛苦。拍攝嗰排除咗唔搽防曬、唔護膚，令到自己塊面多啲乾紋、毛孔粗大啲、皮膚皺啲外，仲專登夜瞓等黑眼圈深啲，出嚟嘅感覺都唔同。」她還刻意減肥10磅，讓身形更似老人家，當時正值農曆新年，面對美食也只得忍口。

而扮演丁子朗媽媽的韓馬利，劇中受到離家多年的丈夫魯振順要挾，精神狀態陷入不穩，入木三分的演出，盡展老戲骨的功力。