【是日通勝】

農曆二月十八

乙巳年 己卯月 乙酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：栽種、除服

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：47、18、29

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

金牛座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

雙子座：從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

巨蟹座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

獅子座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

處女座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

天秤座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

天蠍座：財運上升，不乏賺外快機會，勿輕易放過。

人馬座：有些事雖想盡快解決，但發現欲速則不達。

山羊座：戀愛運上升，透過小事能跟對方拉近關係。

水瓶座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

雙魚座：事業有少許進步，宜專注工作，切勿分心。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）虎 健康差

鼠：運勢不佳，工作上有力不從心的感覺。

牛：腦筋轉數快，做事果斷，易獲得賞識。

虎：健康有隱憂，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

兔：是日沖煞，有可能在職場競爭中落後。

龍：改善人緣好時機，熱心助人帶來好運。

蛇：跟同事保持良好關係，工作會更順暢。

馬：有伴侶者要懂得自律，勿一腳踏兩船！

羊：事業與財運上升，付出與收入成正比。

猴：爛桃花出現，單身者要提防美色誘惑。

雞：工作運不錯，趁勢加把勁，易有得着。

狗：身體易出問題，是時候改善作息習慣。

豬：理財投資要有遠見，勿被小恩惠引誘。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

生活只留下對的人

經常聽到坊間有很多人隨口說出一些警世金句，細想反思，無不在提醒我們走好自己的人生路，事實上，運氣雖然可從八字分析出來，但後天的路還是由自己選擇的。

前陣子看見朋友在社交帳號發文，說自己遇上了貴人，歡天喜地跟對方拍照，跟着我看見其手上拿着剛買來的東西，我的回應是哪些人因這位貴人而獲得大成就、大富貴？我經常教人：當一個人頭腦清醒必行運，反過來，當一個人不行運時，頭腦一定不清醒，選甚麼都有問題，未見得着已先破財。

俗語有云：近朱者赤，近墨者黑。物以類聚，人以群分。當一些人單看表面的包裝，只追尋有名氣，不去深入了解，叫都叫不醒。

人生不破不立，除舊才可迎新，只要經過最黑暗那一刻，才會迎來天際的一道曙光。

風生水起輪流轉，氣運亦有高有低，富不過三代，窮不過五服。

可以替人着想，但要為自己而活，人生最遺憾的事，莫過於輕易地放棄了不該放棄的東西而不去堅持。何必用疲憊的身心來取悦別人？

可以寬恕，但不能忘記，縱容他人是對自己殘忍。那些總是要我們體諒包容的人，請他走開，不用理會那些「內在的好人，外在的惡棍」。