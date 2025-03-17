趙露思傳不復拍《戀人》　「陰陽劇本」導致抑鬱爆發

內地小花趙露思去年12月拍攝電視劇《戀人》期間病倒，全面停工休養多日的她，之後更被證實患有失語症、行動不便及抑鬱症等，所幸經過數月休養的她，身體狀況好轉不少的同時，亦開始復出一些公開的工作活動，早前被傳3月將會進組繼續補拍《戀人》的她，如今卻傳出不復拍的消息，隨着消息曝光瞬間掀起各界熱議。

《戀人》由趙露思搭檔男主彭冠英演出，拍攝期間就擁有極高網絡聲量，引發大批粉絲期待。然而早前被爆出趙露思在拍攝新劇《戀人》時，與劇組鬧得不愉快，遇到「陰陽劇本」受到不公平待遇，導致她現場高達7成台詞都得即興發揮演出，求助無果的情況下，只好無奈咬緊牙繼續堅持拍攝，但心理上卻已承受不住巨大壓力，才導致爆發嚴重抑鬱，相關消息在當時就曾引發討論。如今趙露思病況好轉，逐漸開始出席一些公開活動，原本有消息傳出《戀人》劇組提出3項承諾包含「更換導演、更換編劇、重新梳理女主角故事線」，希望趙露思能回來補拍，未料近日最新消息卻傳出趙露思不進組復拍，還以關鍵字「趙露思戀人 不復拍」衝上熱搜榜，對此趙露思與劇組尚未正式對外回應。