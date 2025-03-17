菊梓喬吳若希拼盤騷被數6宗罪　售票混亂歌單大細超

被內地粉絲譽為「4大港樂女神」的連詩雅、菊梓喬、吳若希與鄭融，日前齊集佛山舉行音樂會，曾傳不和的菊梓喬與吳若希爆「胸戰」；連詩雅大晒逆天長腿；鄭融則展示無敵唱功。不過事後有觀眾炮轟主辦「6宗罪」，令名為「至美時刻」的音樂會變得不完美。

歌手連詩雅、菊梓喬（Hana）、吳若希（Jinny）與鄭融日前在佛山舉行《至美時刻音樂會》拼盤騷，4女輪流獻唱大熱金曲，當中Jinny穿上Tube Dress登場，與觀眾玩遊戲時更在台上暴走50米，力抗低胸晒腰的「死敵」Hana。

儘管4大女神落力獻技，不少觀眾騷後在網上炮轟主辦「6宗罪」！第一，售票安排離譜，剛開賣時僅出售側邊位，至開騷前兩天，才在主辦方的直播間發售前排中央靚位，認為對早買票的觀眾不公，而演出當日前排亦出現不少「吉位」。第二，音樂會比原定時間遲了20分鐘開場，但卻準時完場，場館外更有大批觀眾拿不到票，甚至在門口排了半小時隊！第三，由於前排有「吉位」，大批觀眾湧到前面補位，還有7、8位攝影師跑來跑去阻礙視線。

連詩雅被觀眾寸

第四是流程尷尬，Jinny只唱了4首歌，其他人則唱5首，被指歌曲太少。第五，每位歌手的發言內容一模一樣，壓軸的連詩雅與前3位歌手一樣問：「佛山有甚麼吃的？哪裏好玩？」有觀眾唔畀面高呼：「你去問前3個啦！」第六是燈效混亂，強光令網民不適。