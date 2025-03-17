美利樓The Art of Transformation　聚焦可持續發展、文化及古蹟遺產

【特約報道】由「香港設計大使」創辦的信言設計大使宣布其年度籌款活動信言「設計之夜2025」將於3月22日（星期六）在香港赤柱廣場美利樓舉行。由聯合創辦人、主策展人及執行總監姚嘉珊構思，主題為「The Art of Transformation」的籌款活動將表彰Diller Scofidio + Renfro聯合創始人Elizabeth Diller為業界作出的貢獻，同時為為期三個月的「未 • 信言節 2025」揭開序幕，以國際視野探討香港以至區域性的可持續發展、文化及古蹟遺產，並由領展資產管理有限公司（領展）提供場地贊助及多個合作夥伴支持。

作為「香港巴塞爾藝術展2025」的文化合作夥伴，信言設計大使的新計劃涵蓋藝術文化展覽、互動裝置藝術及文化導覽團等，把赤柱廣場歷史悠久的美利樓轉型為特別文化場所。由領展資產管理有限公司（領展）提供場地贊助及多個合作夥伴支持。於美利樓舉行的籌款活動將以「未 •信言節 2025」的啟動禮揭開序幕，隨後是由May Chow主理的私人晚宴、現場拍賣及頒獎典禮，並於慈善派對上以特別演出展示互動裝置藝術。

慈善晚宴當晚，Diller Scofidio + Renfro的聯合創始人、信言設計大使榮譽貢獻獎得主Elizabeth Diller 將出席領獎，表揚她對全球設計、教育和文化，以至公共領域所做出的貢獻。Diller 曾擔任「未 • 共研社」2017 「『細小』的威力」及 「未 • 共研社」2018 「眾 • 樂樂園」的國際工作坊導師，並持續啟發著來自香港及國際的信言設計大使社群。活動現場亦將發布她的全新簽名著作《Architecture, Not Architecture: Diller Scofidio + Renfro》以支持慈善籌款。

「信言設計之夜2025」將邀得世界知名的創意人士、藝術贊助人、決策者及相關人士聚首一堂。由主策展人姚嘉珊策劃，「信言慈善展覽 2025：Transformational Exceptions」是在過去幾個月與藝術家和建築師的對話中精心策劃而成，創作並捐贈屬於他們藝術實踐中的獨特作品，以回應這個特別的場地。這些新作品或衍生作品與美利樓、赤柱生態、香港城市及公共空間有關，而香港的文化景觀也在一直在不斷轉型。精選作品包括林偉而、Daphne Mandel、蟻穎琳、黃進曦、楊丹鳳、呂豐雅、張智強、侯佳男、Peep、Cynthia Mak、Dominique Fung、吉永嘉、Joseph Munyao Mutuku等針對美利樓場地及主題策展的藝術作品。超過21件由設計師、創意人士及 「信言設計大使」夥伴慷慨捐贈的作品，將由富藝斯拍賣行進行現場及無聲拍賣。所有籌款所得將用於進行中的教育、設計發展計劃、區域性設計研究項目以及信言設計大使資助計劃。

「信言慈善展覽2025：Transformational Exceptions」將首次對公眾開放，作為「未 • 信言節2025」活動的一部分，公眾可以於籌款活動結束後前往參觀。作為一個微型活動和全新的藝術與設計節，「未 • 信言節2025：The Art of Transformation」於香港赤柱廣場美利樓舉行，由主策展人姚嘉珊與副策展人周政共同策劃，審視城市發展、遺產、文化和建築的可持續發展。超過 45 位來自香港、大灣區及國際的策展人、設計師、藝術家和創意人士參與這項新活動。「未 • 信言節2025」特別板塊「Transformational Interventions」將在美利樓的公共區域設置裝置，展示了來自Joyce Wang、安藤北斗和林登志也、Lidia Ratoi（信言設計大使種籽資助計劃成功申請人）以及來自 Editecture的Jacqueline Chak（「未 • 共研社」2022 設計師學員）與Genevieve Chew的作品，透過材料創新研究，回應赤柱當地豐富的建築遺產與文化背景。

「信言設計之夜 2025 派對」將揭開主題展覽「海洋花園：Design Trust Ideas Lounge」的帷幕，展出林登志也與安藤北斗、A.A.Murakami 的亞歷山大 · 格羅夫斯與村上梓（「未 • 共研社」2019 年導師、「信言設計大使藝術獎」2024 年得獎者）、探島明燈（信言設計大使種籽資助計劃成功申請項目）、吳澤霖（信言設計大使專題資助計劃成功申請人）與王欣的五件場地專屬互動裝置，透過耐人尋味的錯位，以玩味的方式激活昔日的舊餐廳遺迹。派對特別邀請Joya及Mengzy帶來精彩音樂表演，藝術家鄧廣燊亦將在派對上帶來特別的演出。

位於香港赤柱廣場美利樓的「未 • 信言節 2025：The Art of Transformation」將於3月29日（星期六）至6月18日向公眾開放。倡導設計、辯論和創意分享過程的正面價值，「信言設計大使合作空間： Transformational Exceptions」是一個多功能的空間，提供文化導賞團分享、參與式工作坊、講座和活動。此空間的特色是由貓珊全新創作的美利樓及赤柱區地圖。此空間亦將轉化成「未 • 共研社」美利樓特別項目的工作坊，由吳燕玲（信言設計大使專題資助計劃成功申請人、「未 • 共研社」2019及2022年設計師學員）及Julie Progin & Jesse Mc Lin（「未 • 共研社」2019及2022年設計師學員）作為全新導師，他們的社區參與性作品將於5月至6月揭幕。關於公眾開放和活動的更多細節將很快公布。

未．信言節2025：「The Art of Transformation」

日期：3月29日至6月18日

時間：（周三至周四）2:00pm~6:00pm、（周五）2:00pm~9:00pm、（周六）11:00am~9:00pm、（周日）11:00am~6:00pm

地點：香港赤柱廣場美利樓