鄧麗欣個唱撮合Cookies合體　即場同魏浚笙結拜

歌手鄧麗欣晚上在紅館為一連3場的《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》進行尾場演出，棒場的圈中人包插有譚俊彥、盧慧敏、丁子高等。Stephy一口氣唱山10首快慢歌，加上一輪熱舞表演後，她說：「點解時間過得咁快，好似啱啱先宣布開演唱會咁，要好好享受舞台每分、每秒，頭先都跳得好興奮。」講到今次演唱會主題，她笑言並不是要玩食字，為甚麼那麼辛苦也要跳舞，因為cookies是她第一個step，想將活力再呈現出來，希望活力沒有減，又對粉絲指雖然走得慢，最終也走到這個舞台，多謝大家的陪伴。

去到表演嘉賓環節，Stephy在尾場請來「細佬」魏浚笙（Jeffrey），她們在兩套電影飾演姊弟而結緣，一齊合唱《好好戀愛》後，Jeffrey送上以獨特畫風繪畫的Stephy畫像給她，Stephy笑指畫風相當襯他並講到合唱感覺：「想講同你唱呢首歌有亂偷嘅感覺，因為真係當咗你係細佬。」Jeffrey也直言也示她為家姐，Spephy表示：「就咁決定，我哋就喺台上結拜啦。佢真係一個非常欣賞嘅小朋友，好有禮貌，好少咁乖嘅男仔，仲要咁靚仔。」Jeffrey則賣口乖讚家姐真人靚過上鏡，又呼籲大家要支持電影《紅豆》，Stephy笑說：「都係呀，票房麻麻哋，大家要支持香港電影，唔睇都買張飛。」

去到尾聲Stephy表示想趁最後一晚好好多謝大家支持，也未知下次幾時會再開演唱會，強忍眼淚，眼紅紅鼓勵大家只要堅持，就可以走到自己的舞台，成為更好自己，她背住歌迷平整一輪情緒唱出《電燈膽》。

encore環節尾聲Cookies合體

成為全晚的高潮位所在，勾起粉絲的集體回憶，Stephy指要送一份禮物給大家並說：「我哋係cookies」，隨後吳雨霏（Kary）、楊愛瑾 (Miki)、馬思恒（Helena）、陳素瑩（Gloria）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）等7位成員合體，齊齊現身一齊合唱《心急人上》，令全場high爆。

唱擺歌曲後Cookies先後介紹自己與歌迷打招呼，Stephy 說：「我哋有幾耐冇一齊？」Angela笑說：「頭先我哋幾唔齊咁介紹自己，就知有幾耐。」Stephy指多謝大家站上舞台去完成大家的心願：「Helena專程喺美國返嚟，佢依家係專業人士，係藝術心理治療博士，Gloria就係女強人。」Gloria說：「我其實轉咗行，依家做咩就唔講，好多謝你畀機會我哋上嚟紅館。」Stephy續說：「Miki、Kary、Elaine就做咗媽媽，佢哋幾位媽媽忙過我，約食飯都好難。」Miki則指在Stephy的演唱會上學到表達愛並對她說：「我愛你呀。」之後Cookies大合唱《Forever Friends》後齊齊落台，劃上完美句號，當大家以為encore完結，Stephy又再現身笑說：「我都未喊完又要出返嚟。」最後應粉絲要求唱《中華冷面》、《最後一塊》。等歌曲為演唱會寫下句號。

Stephy完騷後接受訪問講到Cookies給歌迷驚喜，她笑說：「估唔到咩，我以為大家都估到，我都覺得自己幾犀利保守到呢個秘密，其實本身都唔肯定能唔能夠成功，因為涉及咁多人，Helena喺美國返嚟，好汶先知道嚟到，一直都好希望呢件事發生，除咗我自己好想呢個畫面喺自己第一次紅館演唱會出現，好多觀眾都好想睇到，好想可以完成滿咁完成。」講到「9缺2」可有遺憾﹖她說：「當然大家都想齊人就最圓滿，但依家都好珍貴、好珍惜。」又指餘下的兩人也有邀請，但各有各忙，沒有辦法成事。

講到3晚的演出Stephy覺得很圓滿，但直言3場未夠喉，希望反應好會有下次，又指在台上已經喊了，和Cookies到後台更爆喊，對於演出她笑言已經去盡會給自己超過一百分。問到演唱會男友可有在場，她指男友3晚也有捧場，今晚他的家人也有到場支持，還在後台影相，相當開心。講到有指周啟生暗諷她唱歌，Stephy表示不會介意，這3晚相當享受，對得住自己，已經用盡努力。