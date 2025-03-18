全新「二○二五年香港通用郵票」 透過著名地標展示香港獨特魅力

【特約報道】香港郵政於三月十八日發行「二○二五年香港通用郵票」，透過一套十六枚的郵票介紹香港著名地標，包括香港故宮文化博物館、國際金融中心、港珠澳大橋和荔枝窩等，展示香港作為國際金融樞紐和中外文化藝術交流中心具有的獨特性和吸引力。郵票呈現香港迷人的景觀，並描繪香港重要的基礎設施發展及保育成就。

通用郵票面額種類齊全，以便利市民組合不同郵資作日常投寄郵件之用。內附有十枚$2.20自動黏貼郵票的郵票小冊子更安排於三月二十四日起在各便利店及郵政局以外的其他銷售點發售，方便市民投寄本地信件之用。

另外，為增添新意和提升紀念性，香港郵政將於三月十八日新通用郵票發行當日，同時推出十六款「二○二五年香港通用郵票」紀念印。全套紀念印將設置在四間郵政局（郵政總局、沙田中央郵政局、尖沙咀郵政局和荃灣郵政局）及香港郵政大樓郵展廊供市民蓋印。此外，其中六款紀念印亦將放在五間指定郵政局供市民蓋印，詳細如下：

香港郵政會繼續發售以中國香港世界地質公園為主題的「二○一四年香港通用郵票」，直至存貨售罄為止。為紀念兩套香港通用郵票同時發售，香港郵政會發行特別紀念套摺。

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