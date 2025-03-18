陳曉華閨蜜做埋自己阿嫂　當眾收花球朱敏瀚識做啦！

無綫小花陳曉華（Hera）早前分享一輯參加未來嫂嫂的婚前派對靚相，原來2人更是相識了10多年的好閨蜜，可謂親上加親。Hera昨日（17日）網晒多張身處哥嫂婚禮現場的照片，穿上淡粉色露肩裙的她，手執花球春風滿面，她寫道：「祝賀陳生陳太新婚快樂，花球環節，我企開一二邊，期待花球拋到下一位準備結婚嘅姐妹，大聲同新娘講向中間用力啲拋。」她表示嫂嫂不但未有拋出花球，更忽然轉身一直向她走過來，將花球交予她的手中並跟她說：「Katy都有啦，差你一個咋！」

Hera表示如此重要的畫面，一定要用文字記錄下來跟大家分享，亦會好好將這個畫面永久保存，又感觸指自己可能是一班閨蜜中最不需要擔心卻又是最擔心的人：「畢業後生活瞬息萬變，有時候真的也很戲劇化，一直隨遇而安一直咬緊牙關，工作的時候很投入，休息的時候都真的在休息，生病的時候你哋話要買嘢食過嚟我話唔使拒絕了。感覺你哋真的就是家人，有時候只敢遠觀支持，謝謝你們。」Hera叫大家不用擔心她，自己雖然很獨立，但依然很需要這班好閨蜜，又聽説得到花球能免除厄運、招來幸福，是幸運的意思：「多謝呢位新娘子 將幸運祝福給了我，咁有氣質嘅花球，我由幫新娘子拎嘅時候已經深深愛上，結果仲可以帶埋番屋企，太開心啦。」Hera收花球，朱敏瀚識做啦！