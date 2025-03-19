【是日通勝】

農曆二月二十

乙巳年 己卯月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：理髮、嫁娶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：17、24、26

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：自信心不足，易被別人的閒言閒語所動搖。

金牛座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

雙子座：瑣事纏身，切忌操之過急，以免弄巧成拙。

巨蟹座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

獅子座：珍惜眼前人，面對外界誘惑必須保持清醒。

處女座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

天秤座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

天蠍座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

人馬座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

山羊座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

水瓶座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

雙魚座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）蛇 遇小人

鼠：健康運較差，腸胃易出事，小心飲食。

牛：工作運上升，積極表現自己會有得着。

虎：運勢下跌，感情出問題，內心很不安。

兔：受感情問題困擾，需要讓自己靜一靜。

龍：做事積極又主動，職場上可嘗到甜頭。

蛇：是日沖煞，要提防小人在背後放暗箭。

馬：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

羊：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

猴：不應低估別人，待人接物要保持謙遜。

雞：工作表現不似預期，不應為私事分心。

狗：斤斤計較沒好處，跟自尋煩惱冇分別。

豬：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年寶寶

陸續有蛇年寶寶誕生，2025年2月3日22時12分至翌年立春（2026年2月4日4時3分）止，期間出生的嬰孩生肖皆屬蛇。若子女肖蛇，不妨參考以下肖蛇寶寶與不同生肖父母的親子關係。

‧父母肖鼠：鼠思維靈活，變化多端，蛇也是反應敏捷，彼此尊重，能互相支持。

‧父母肖牛：牛做事踏實，懂得欣賞蛇的靈活多變，能互補不足，和諧共處。

‧父母肖虎：虎個性急進，易令肖蛇感到壓力，宜多給予空間讓子女自主發展。

‧父母肖兔：兔溫和包容，能給予肖蛇子女自由度，有助建立融洽親子關係。

‧父母肖龍：龍具領導才能，但喜歡控制別人，宜尊重肖蛇子女的想法，才能相處融洽。

‧父母肖蛇：雖明白對方，但也有互咬之象，慎防命格上過於相似而起爭執。

‧父母肖馬：有云「蛇纏馬腳」，肖馬急躁，蛇則拖延，兩者性格迥異，聚少離多反而感情更好。

‧父母肖羊：羊性格溫順，易被蛇欺負，要互相平衡，從小作出適當引導。

‧父母肖猴：猴靈活多變，能理解肖蛇子女的思維，雖偶有矛盾，但基本上相處愉快。

‧父母肖雞：雞者活潑，喜爭辯，蛇則傾向內斂靜態，互相配合得宜。

‧父母肖狗：狗忠誠可靠，能給予肖蛇子女安全感，但需注意不要過分保護。

‧父母肖豬：豬樂於付出，能滿足肖蛇子女的需求，但始終是六沖生肖，聚少離多反而感情更好。