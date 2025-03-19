娛圈單打︱海報釋出型到震 孭飛依然係舊人

嘩，好型啊！講緊邊個呀？之唔係荷里活型佬畢彼特囉。佢老哥近年除咗離婚消息層出不窮，喺電影方面嘅成績可謂乏善可陳。之但係，最近電影公司釋出佢主演嘅最新電影《F1》海報及預告，整個輿論扭轉，喂，真係乖乖不得了，型到震呀！

叫得《F1》，梗係講賽車啦。畢佬飾演叱咤一時嘅退役車手，受老闆邀請出山指導天才新人，因而重踏賽場。有冇覺得成個故事架構熟口熟面呀？冇錯啦，同另一靚佬湯告魯斯主演嘅《壯志凌雲：獨行俠》非常類似，又係講述男主角寶刀未老，新一代冇佢搞唔掂咁啦。事實上，兩套戲都係同一導演，既然靚佬湯前作全球大收，畢佬用番同一條方程式，怕且冇死啩？

當然，齋睇電影海報，已覺畢佬非常吸引。臉上雖然有啲風霜痕迹，但身形Fit到漏油，一身肌肉仍然精壯，粉絲覺得佢同廿年前冇乜分別，絕非誇張。不過咁，今時今日電腦特技進步，AI更係無所不能，係咪搵電腦執過，自行判斷。

正如《壯志凌雲：獨行俠》獲美軍借出真實戰機拍攝，《F1》亦以追求真實性為賣點，喺真實一級方程式大獎賽嘅周末實景拍攝，令賽車迷更加期待。電影將於今年暑假上畫，粉絲議論紛紛，證明唔少觀眾早就睇厭甚麼復仇者聯盟呀、美國隊長呢類CG動畫式電影。

所謂反璞歸真，雖然現今冇一套電影係零電腦特效，但電影始終以人為本，用真情實感打動觀眾，先至係王道。然而，畢佬已經年過六旬不再年輕，依然備受期待，反映荷里活同港產片一樣，面對青黃不接、新一代難以孭飛嘅困局。