七仙羽一早預視富商離世　提示「夏」「華」二字名人小心

玄學家七仙羽昨晚（18日）現身麥花臣場館欣賞明星籃球賽，談到她早前接受訪問並預測2025年本港有富商會離世，結果被外界指她預測準確。她解釋當時有傳媒詢問她關於「七星連珠」的天文現象，她當時已指出這現象會影響地球磁場，從而會影響民生、經濟及發生災難，亦會有名人離世：「當時我開咗全名，佢就話冇可能，話對方好精靈行得走得，但我睇到嘅畫面佢已經離開咗，睇到佢屋企人點樣。」她指對方當時表示若報道這消息定必很爆，結果到報道出來時就未有開全名：「我問點解唔寫全名，佢話公司高層驚畀人告。」她指該記者可證明真有其事，不過亦坦言也不想預測準確，因自己也想大家平安和吉人天相。她指自己修煉多年，不時於打坐時也會有類似畫面閃過，不過大部分時間也不會對外透露，以免造成恐慌，該次也是訪問時才透露，又指若透露也是因為希望提醒對方能謹慎一點，將問題化解。

問到除了該李姓富商外，還有看到有哪位知名人士會有事發生？她提醒一位名字中包含字的藝人要留意，問到是否健康問題？她説：「嚴重嘅，我只可以講南嘸阿彌陀佛。每當出現『七星連珠』，會有國家領袖出事，如果唔出事即係有好出名嘅人同佢擋咗。」她又透露一位名字包含「華」字年長男士會出事，更透露對方為政界中人，跟上面提及的「夏」字藝人一樣，會在今年內出事，不過為免造成恐慌，不透露該位藝人性別。她表示老公跟她也有通靈能力，亦預視到今次有富豪離世，不過自己少留言本地新聞，故不知道對方身份。

另她亦表示今年會有嚴重天災：「火災一直都有，但香港今年會發生因為水而引發嘅重大災難，類似之前港島區紅山半島嘅事件，好大單，大家要小心保重。