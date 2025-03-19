李準基疑逃稅被追收480萬　不服提出異議

繼韓星全智賢、李荷妮及劉延錫後，男星李準基亦被爆於2023年秋天遭韓國國稅廳展開稅務調查後，被追繳約9億韓圜（約480萬港元）的稅款，但李準基一方表示不服，提出課稅前適合審查的申請，未被接受，最終向稅務法院提出申訴。

這筆追繳稅與李準基所屬事務所Namoo Actors及他成立的個人公司JG Entertainment之間交易有關。李準基於2014年1月成立JG Entertainment，同年與Namoo Actors簽訂專屬合約，並由Namoo Actors向JG支付演出費，並非由李準基本人支付，故JG一直將演出費納入公司收益並繳納企業稅，但國稅廳判定從 Namoo Actors收到的演出費應納入個人收入，企業最高稅率為24%，個人所得稅最高稅率為45%。國稅廳拒絕徵收JG事務所已繳納的企業稅，並將其作為個人所得稅重新徵稅，對李準基追繳稅款。

Namoo Actors相關人士指李準基尊重稅務機關決定，全額補交稅款，又指公司接受了稅務會計師的建議，按現有稅務慣例如實申報，認為稅務機關決定不公平，故已向國家稅務法院提出異議。