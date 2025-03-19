蘇皓兒成女將得分王　林愷鈴姐手姐腳場上太文靜？

藝人蘇皓兒（Chloe）與林愷鈴（Ashley）昨晚（18日）出席明星籃球賽，Chloe更成為女將當中得分數最高的一位球員，她賽後受訪感激隊友及教練的信任，坦言近來少打波，為球隊取得8分已相當滿意，指隊友譚旻萱（Mandy）也很落力，但因主力專注防守，比她的位置難打得多，大讚對方表現稱職。談到球隊一度超前更拋離對手16分之多，她笑謂：「唉！實不相瞞嗰陣仲以為自己贏硬，哈哈！點知藍隊真係好勁，有好多攔截好快反超前，我哋有啲失望，因為好勝心重，不過唔緊要，比數唔係好大，OK」。

至於作為對手的Ashley，被笑指在場上相對文靜，她笑謂：「唔係㗎，我今日有起到手（射籃）㗎！（畀Edan截咗！）講真嘅，若果太就住我哋玩反而唔好玩，應該好似Chloe咁自己爭取返嚟。」她笑指今次失策，下次一定不會給機會對手攔截，Chloe即爆Ashley賽前特意走到街場練習，指街場出現碰撞較多，大讚對方作為新手走到的街場是很型很勇敢的事，Ashley即笑稱她到的街場對手全是小朋友和中學生，不過略嫌自己練習時間不多，會再多加練習。