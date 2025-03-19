唔止傅穎！蒲茜兒缺席Cookies合體原因終極曝光...

歌手鄧麗欣（Stephy）的紅館演唱會尾場，Cookies壓軸登場唱出《心急人上》及《Forever Friends》，令全場歌迷High爆，網絡上也掀起洗版。不過當晚Cookies「9缺2」，眾所周知傅穎（Theresa）與眾成員關係一般，雖然近年成功破冰，但她長年北上工作，缺席也是意料中事。至於另一位缺席成員蒲茜兒（Serena），幾年前都有參與Cookies聚會，她為何又會缺席？

Serena是Cookies成員中最早結婚的一位，2010年結婚後移居加拿大蒙特利爾，並育有2女。而幾年前她亦有回港跟Cookies成員聚會，當時老公與女兒都有同行，不過2022年她卻宣布正辦理離婚手續，自此獨力照顧兩個女兒，並經營線上行銷生意。

Serena的社交平台經常都分享自己的網上生意日常，她指自己結婚後就做全職媽媽，女兒習慣黏着自己，因此她必須找一份可以在家工作的工種，她表示自己目前是「網絡商業顧問/導師」，經常大讚這份工時間自由，又讓她有收入，人也變得正面起來，並透露這份網絡事業將來更可傳給小朋友，因此她非常歡迎跟自己一樣是單親媽媽的女性加入這個事業。不過對於實際工作內容，Serena則未有透露，只表示大家可找她諮詢，相當神秘。

Serena與Cookies成員關係友好，之前都有聚會，加上她為人有義氣，為何仍會缺席Cookies合體呢？相信可能與她的女兒有關，一來她是全職媽媽行不開，二來她的大女前幾天在雪地上跌倒，膊頭骨折，目前仍要包紮住傷口，所以她更不能置女兒於不顧。