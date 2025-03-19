潑水節狂歡　歎曼谷珍饈

下月中旬，就是泰國一年一度的潑水節（Songkran），而今年泰國政府更宣布將潑水節延長至從4月12日到4月16日。屆時，曼谷的大街小巷將水花四濺，充滿歡聲笑語，為遊客們帶來難忘的體驗。當然，在盡情玩樂之後，自然少不了犒勞自己的味蕾。今次特別精選了3間米芝蓮一星餐廳，不但能品嘗到由擁有21粒米芝蓮星的主廚餐廳的珍饈，還能吃到泰國皇室都愛的傳統泰國菜！

國際級名廚開設

提到曼谷最不容錯過的餐廳，必定是位於ICONSIAM的Blue by Alain Ducasse。由法國名廚Alain Ducasse於2019年開設，以經典法式料理為主打，已連續5年獲得米芝蓮一星。而Alain Ducasse本人更曾獲得21粒米芝蓮星，位列世界第二，餐廳主廚由法國人Wilfrid Hocquet擔任。裝潢就以深邃的藍色為主調，透過餐廳的落地窗，曼谷迷人的城市景觀和湄南河全景盡收眼底，為用餐體驗增添了一份浪漫情調。

推介菜有招牌士多啤梨丹麥卷，不但賣相精緻，酥皮更層層分明，入口即化，酸甜的士多啤梨中衡了甜膩感。而北海道帶子配酸甜脆爽的青蘋果、手指檸檬與接骨木花，味道清新自然。切成一片片的藍鰭吞拿魚搭配一條條的莫薩里拉芝士，再撒上酥脆的茴香，入口即化，奶香濃郁。經香草烤製的羔羊鞍肉，外皮微焦，內裏粉嫩多汁，搭配濃郁黑蒜乳化醬，更加惹味。另有法國名雞布雷斯雞，肉質鮮嫩，味道鮮美，加上內嵌黑松露，滋味醇厚。

海鮮菜餚也值得一試，推介挪威海螯蝦佐香檳醬汁，蝦肉鮮美彈牙，淡淡的酒香更提升風味。布列塔尼藍龍蝦以傳統法式手法烹調，保留了龍蝦的原汁原味，搭配經典的番茄餡料，酸甜可口，更襯托出龍蝦肉的鮮美。而綠豌豆、綠蘆筍與煙熏鰻魚的組合則展現春季風味，豌豆、蘆筍的清甜更凸顯煙熏鰻魚濃郁味道。最後，以撒上酥脆杏仁的烤無花果香草雪糕作結，濃郁奶香與堅果香氣交雜，香甜可口。

深得皇室歡心

位於曼谷市中心的餐廳Saneh Jaan，不僅連續8年獲得米芝蓮一星，更以傳承正宗泰國皇家料理聞名，可以説是曼谷眾多星級餐廳中最忠於傳統的一家，就連其名字也取自一泰國傳統甜品「Khanom Saneh Jaan」。而清邁主廚Pilaipon Kamnag更是泰國宮廷料理的佼佼者，她擅長以現代烹飪技術烹煮古老食譜，同時保留其純正風味。值得一提，就連泰國皇室也愛吃Saneh Jaan，絕對值得一試！餐廳空間寬敞，以中性色為主調，搭配深木色家具和金色細節，牆上更掛滿曼谷黑白歷史照片，為整體氛圍增添一抹懷舊氣息。

前菜有精緻的花形魚肉餃，外皮如花朵般綻放，口感細膩鮮美。而傳承自拉瑪五世時期宮廷食譜的酸甜脆米粉配河蝦，以苦橙調味，酸甜交織，喚醒味蕾。皇家開胃小食拼盤彙集了多款精緻的傳統小點，配上泰式奶茶，韻味十足。沙律方面推介青木瓜沙律配椰奶飯與手撕豬肉，椰奶的香濃與青木瓜的清爽完美結合，清新爽口。主菜首推傳統菜餚芭蕉葉蒸咖喱魚，選用泰國優質烏鱧搭配自家調製的咖喱醬並攪拌成泥狀，再放入以芭蕉葉做成的四方盒中蒸熟，蕉葉的香氣滲入魚肉，風味獨特！

肉食愛好者就要試試這道澳洲肋眼牛排配東北泰式醬汁，炭烤火候準繩，牛排外焦內嫩，搭配微辣的Jeaw醬，帶來獨特的泰味。招牌菜馬沙文咖喱牛肉則選用上等牛肉搭配新鮮自製咖喱醬，慢火燉煮入味，濃郁的咖喱香氣讓人回味無窮。

傳承正宗料理

位於曼谷舊城區石龍軍路的餐廳80/20，自2020年起連續五年榮獲米芝蓮一星，同時亦曾在亞洲版《The World's 50 Best Restaurants》中排名第21。餐廳由加拿大主廚Andrew Martin主理，他成長於一個法裔加拿大和日本漁民的家庭，多元文化背景使其堅持手工製作，炭火燒烤，並大量運用泰國傳統的臼和杵，致力於保留泰國飲食文化的精髓。餐廳名字「80/20」原指80%的當地食材與20%的進口優質食材，但自2019年重新開幕後，已全面轉向採用100%泰國本地食材。

前菜有泰版他他牛肉，以澳洲和牛搭配鹹蛋黃凝膠、山竹慕斯、黑金魚子醬，清爽中帶有泰式風情。而14天乾式熟成的麝香鴨肉，配上中式黑橄欖醬和黑胡椒蒜香飯，風味濃郁，相當惹味；另一道泰式傳統料理西瓜魚鬆，切塊西瓜上堆滿自製手打魚鬆，入口清甜多汁。以豬臉頰肉和豬蹄肉製成的酥脆肉丸，搭配辣味醬和烤米碎，口感豐富。主菜首推泰式口味的和牛，以炭火烤製的澳洲和牛淋上發酵魚醬，搭配泰式辣醬，肉質鮮嫩且香氣撲鼻。另一道經典菜炒豬肉末，自家發酵的豬肉與蕨菜一同翻炒，配以脆鯰魚和醃番茄，十分適合配米飯食用。海鮮愛好者不可錯過炭烤虎蝦，彈牙蝦肉搭配Nam Jim Jaew辣醬，越食越上癮！