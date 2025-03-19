Anson Lo撐神徒冇優先訂《CHILL CLUB》飛傳聞　一於企硬！

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、COLLAR成員邱彥筒（Marf）和《全民造星V》冠軍香胤宅（Lyman)今日（19日）現身香港國際影視展宣布將開拍新劇《The Season》，同劇多位外國演員出席包括英國演員Toby Stephens，而在演員名單中有份演出的木村光希和盧靖姍就未有出席。劇集將於下周開拍，在香港不同地方取景，以全英語拍攝。

Anson Lo的角色比較神秘，只肯透露角色能歌善舞，但並非演回自己，會翻唱英文老歌和表演百老匯歌舞，現時尚未綵排，未收到有感情線。對於全英語演出直言感到壓力，必須要練習一下，由於未收齊劇本，未知對白會否很多。剛從韓國拍攝團綜返港，指Edan因屋企有急事要提早返港，他與姜濤和Jeremy繼續拍攝，行程沒有改動。Anson Lo表示韓國行程十分緊湊，10日9夜共拍攝15集團綜，除了兩晚睡了5、6小時，其餘日子只能睡 2至4小時，雖然睡眠不足，但埋位拍攝立即要全神貫注，所以此行算是入行以來體能上最辛苦一次，返港兩日立即補眠10多小時，現已回復精神。

《CHILL CLUB推介榜年度推介 24/25》將於下月舉行，近日傳出Anson Lo的粉絲「神徒」獲優先訂票先機，爭取現場投票數，以助Anson Lo爭奪「人人樂壇年度歌曲及歌手大獎」兩個獎項。Anson Lo回應表示有向公司了解過「係假嘅」，繼續撐神徒，企硬否認傳聞：「公司事前冇分配過任何飛畀任何單位，不要信謠言，網上有人講但不要信，（有冇同Fan club了解吓？）淨係同公司了解過，證實無此事，希望不要再傳下去。」

他覺得每年頒獎禮前無論CHILL CLUB或叱吒都有好多謠言，為想達到任何目標，所以都習慣了。問到對拿獎的信心，Anson Lo表示會抱平常心，歡迎各粉絲入場支持自己的歌手，但不支持任何炒飛和黃牛，呼籲粉絲要小心選擇及量力而為。

Marf就透露在新劇會有遊艇戲份，不介意穿泳衣演出：「未知使唔使着泳衣，但我無所謂，我着大家都會着，三點式都冇所謂，依家膚色黑啲自信大啲，平時都有操練身形做足準備。」提到隊友WINKA新戀情曝光，男友朱芸編來頭不少，曾為《破．地獄》、《哪吒之魔童鬧海》及《哪吒之魔童降世》做配樂，Marf指朱芸編在《第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮》獲獎時公開宣愛很令人感動，頒獎禮當晚Marf也在場：「我先反應好驚訝，之後覺得好sweet，個男仔咁成功，然後提女朋友個名，戥佢開心。」表示隊中一早知悉Winka拍拖，COLLAR聚會時有冇見過她男友？Marf笑言：「女人聚會男人點解喺度？因為我哋平時都少機會見，如果７個一齊鍾意不停傾偈。」