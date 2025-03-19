古巨基開Live解構30周年個唱約定　莫非等到2053年？

歌手古巨基早前偕小師妹海兒（Hedy）及網紅程人富以「low筆（低成本）」拍攝還原22年前的《任天堂流淚》MV，由程人富飾演基仔，而Hedy重演當年MV女主角「李彩華」，日前基仔在網上召集兩位拍檔開Live跟網民互動，當然粉絲最關心是已有約年半時間，未有在港舉行大型演唱會的基仔何時再開騷？還提醒他勿忘和歌迷之間的30周年個唱約定，他笑着解釋：「其實過咗，如果計入行做演員係1991年，如果計歌手係1994年，適逢依家親子時間，要等阿仔大少少先，因為投入演唱會，我會參與前期工作同tour，如果一搞就怕錯過同阿仔嘅時間。」相信歌迷要多等幾年了，不過他又安撫歌迷，指本月23日會在馬場出活動，冇出鏡的古太，大膽提議老公可在馬場獻唱《任K房流淚》，程人富講笑：「唱《任馬場流淚》！」不過基仔就覺得馬場要開開心心。再問到可考慮夥拍Hedy和程人富搞三人演唱會時，程人富笑謂：「2053年之前啦！」

三人又談及翻拍《任K房流淚》MV的點滴，古仔聲稱今次連古爸爸都被邀出動，特別幫手將當年拍攝MV的私伙服裝摷出來，程人富和海兒Hedy更獻出了第一次，除首度演出感情戲，程人富仔更第一次走入錄音室錄歌，坦言好大壓力的他謂：「同殿堂級組合合作，包括有古Sir同舒文（著名監製），其實好大壓力，舒老闆好有氣場，好驚好似嘥緊佢時間！」又指花三小時錄音，笑指自己佔2小時45分鐘，剩低15分鐘由基仔發揮。

當日拍通宵，經歷了十幾個鐘拍攝，原來程人富不知自己身在福中，一直只以為是追女仔，但實質可跟「音樂女神」Hedy扮演情侶，又談及其中一幕演喊戲，基仔心直口快踢爆程人富喊不出：「我一路睇你好入戲，有場喊戲，滴眼藥水，呀!Sorry講咗嚟㖭！」 程人富即辯護：「冇呀！真情流露，亂講！嬲到我即刻想食隻蕉。」Hedy第一次演感情戲加上拍了十幾個鐘，坦言收工時已「冇晒電」。

直播期間，基仔分享其不老心得，透露與古天樂早前說的方法一樣，一日只食一餐，除了特別日子，他已經維持這個飲食方式幾年，因為要習慣肚餓，維持幾年後覺得狀態比較好，程人富亦搞gag：「都係慳番唔少錢。」