郭嘉駿唔介意重提駕車撞倒阿婆　Phoebus經歷火災學懂活在當下

男團ERROR成員郭嘉駿（193）、米露迪、沈殷怡（Shirley)、徐㴓喬（Asha)、岑珈其、與吳啟洋(Phoebus)在九龍灣為新節目宣傳。郭嘉駿（193）與米露迪為節目《撞鬼自駕遊2》到英國拍攝踏足猛鬼熱點。去年駕駛跑車倒車撞跌阿婆的193，被司儀問到撞鬼情景題會怎樣處理：「你揸住㗎紅色車，喺倒後鏡見到有個黑影。」193聞言則說：「呢個係真實情景，冇得應付。」

講到重提舊事可介意？193說：「都冇所謂，都發生咗，件事我都講晒所有嘢，亦都認咗錯，唔題都唔代表可以避免件事發生，都係搞下笑，開自己玩笑。」講到今次拍攝節目，他指比起第一輯更驚，因第一輯拍攝時自己沒有預期會撞鬼，其中最驚是住進古堡，衣櫃突然打開，雖然今次旅程沒有與靈體撞過正著，但也感覺到，回港後也有找師傅驅邪，又笑言若節目反應不是太差，希望開拍第三輯，到時想請七師傅坐鎮。

Shirley與Phoebus在《逃出災難紀》中要應付危機處理，笑言有驚嚇，亦有烏龍搞笑，烏龍百出的是Asha，她們皆指最驚是遇到高空危機，感覺好似無路可逃。Shirley原來現在正趁空檔在日本讀書學習日文，指拍攝節目後增加了危機意識，但慶幸在當地也遇過地震，萬一有甚麼風吹草動會馬上返港。Phoebus指聽到不少日本地震海嘯預言，也希望快閃遊日本看看富士山，又自爆大學時經歷過車禍與火災，令自己反思人生，覺得生命很脆弱，要活在當下。