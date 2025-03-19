衛詩雅憑《破·地獄》獲芝加哥亞洲躍動電影節頒發「傑出演員獎」

英皇電影《破·地獄》由許冠文（Michael）及衛詩雅（Michelle）攜手主演，朱栢康（朱康）、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只及鍾雪瑩聯合演出。電影港澳累積票房數字高達1億6千百萬，更獲香港電影金像獎18項提名，刷新近十年提名紀錄。戲中「郭家一門三傑」許冠文、衛詩雅及朱栢康上周獲頒「香港電影導演會年度大獎」影帝影后及最佳男配角三項殊榮。

今日再獲得好消息，Michelle獲頒芝加哥亞洲躍動電影節「傑出演員獎」，影展方面高度讚揚演員她在《破·地獄》中奉獻了職業生涯最精湛的演出，因此頒發傑出演員獎（Extraordinary Actor Awards）。亦是Michelle憑《破·地獄》第一次得到亞洲以外頒的獎項。對於憑《破·地獄》獲得第6個個人獎項，她深感榮幸：「得到芝加哥亞洲躍動電影節所頒發嘅傑出演員獎，特別多謝《破·地獄》團隊嘅扶助，呢份肯定令我更有信心演繹好每一個角色。接住落嚟我會好好把握每一個演出機會，繼續進步，多謝大家一直嘅鼓勵！」電影加長版定於4月4日上映。

影后Michelle在戲中的連場對手戲，令不少觀眾感同身受。其中她埋怨大佬朱康不負責任，在爸爸面前踢爆對方為了兒子升學，全家移民，不理老父，及為中風癱瘓了的老父沖涼而被摑的場面，感受到這段父女情的淒酸和痛苦。

在拍攝這兩場關鍵場口，Michelle比導演還緊張，不時獨個兒坐在一角沉默不語，導演亦從旁開導，讓她能順着劇情發展，盡情發揮她的情緒。正式拍攝時她由心中的鬱結到爆發的一刻，激動指罵兄長自私放下老父移民，累積種種不滿的情緒，在與朱康及Michael充滿默契的互動下，一下子便自然流露的釋放出來，短短一個上午便完成這場揪心的場口。而連續兩天跟Michael的對手戲，Michelle不但沒有鬆懈下來，情緒表達得更到位。

老父因為兒子不欲繼承父業感不滿，加自己中風身癱後，只能靠女兒照顧起居生活沖涼、輪椅上失禁瀨尿等種種的無奈。Michael在拍攝這場口前也在片場做足功夫，包括如何控制所坐的輪椅，細微至沖涼的地方及花灑淋身的方位亦有提前觀察了解，更與Michelle預先行位排練。回想起為中風身癱的Michael沖涼的一場，Michelle也不禁的說：「記得當日拍攝的地方很狹窄，好多時連轉身都好難，情緒、動作的配合都要處理得宜；因為老竇(Michael)需要被花灑淋身，抗拒我為他沖涼，情急之下被他掌摑了一巴，而劇情所需彼此會有一些身體推撞，所以拍攝時更要分外小心，不想老竇凍親，因拍攝當日氣溫驟降，也不想大家不小心碰撞而弄傷手腳；幸好導演和攝影師預先溝通和遷就，雖未至於一take完成，但比想像中來得順利。」

完成這兩天拍攝後，這對「父女」總算鬆一口氣，最開心的是大家也被兩人的投入演出而動容。Michelle也感激Michael掌摑她的一巴掌，讓她享受了一次精彩的演出旅程。」