烘焙驚喜浪接浪 熊貓BB乳豬齊登場
2025年03月19日 17:00
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烘焙美食不時成為茶點及飯後甜品的主角，故不少烘焙品牌及餅店會不時推出新品以討各大小粉絲歡心。最近就有餅店推出熊貓系列新品，另有酒店餅店帶來一系列手工蛋糕，造型誘人，極討人歡心。
大愛萌趣BB
為響應政府推動的熊貓經濟，城中各大品牌紛紛出招，好似本地餅店素來就有以熊貓為主題的曲奇禮盒系列，最近再下一城，推出新成員「Panda Baby系列」，包括竹筒熊貓BB小食禮盒、兩口子熊貓BB曲奇禮盒及熊貓BB曲奇禮盒。當中的竹筒熊貓BB小食禮盒就以竹樹外形為禮盒的設計藍本，飾上圓潤趣致攀爬竹樹或吃竹葉等的熊貓BB，活潑可愛。入面盛載住熊貓造型、外皮酥脆、內餡軟綿的熊貓鳳梨金酥和香酥鬆脆的熊貓杏仁餅。至於兩口子熊貓BB曲奇禮盒就用上竹葉、幼兒玩具積木、車仔等作設計，兩隻萌呆熊貓BB邊吃邊玩，夠晒可愛；入面盛載住經典的朱古力熊貓曲奇和清新香甜的士多啤梨熊貓曲奇。至於熊貓BB曲奇禮盒就有粉紅及粉藍兩個款式，入面是印有熊貓BB頭像的牛油和士多啤梨熊貓曲奇，得意又美味。此外，如果想自己動手炮製包點，品牌的工作坊早前推出全新的「蔬菜造型麵包」課堂（https://bit.ly/3DsOHxd ），有成人及親子班，可以製作作兩款像真度極高的蔬菜造型麵包，分別是甘筍造型及薯仔造型麵包，前者以意式蛋白霜作餡料，味道甜而不膩；後者則包裹住煙肉薯仔，鹹香惹味，層次豐富。
手工蛋糕超像真
位於金鐘的酒店餅店，最近推出全新的手工蛋糕系列，8款別致蛋糕均由糕餅主廚Ason Kan以優質及時令食材所打造。款式包括香濃花生蛋糕、開心果100%、玫瑰絮語、熱帶椰子杧果撻、法式莓果千層、70%法國特濃黑朱古力蛋糕、北海道軟滑芝士蛋糕、鮮雜莓忌廉蛋糕和經典港式奶茶撻。當中的香濃花生蛋糕就用上香濃酥脆的花生製成慕絲，搭配零陵香朱古力忌廉，面頭飾上像真度超高的「原粒花生」，花生香氣豐沛誘人。此外，餅店亦推出度身訂造的專屬3D立體蛋糕（需14日前預訂及自取）；款式包括開運金豬、幸福旋轉木馬、歡樂小熊等。當中的開運金豬可謂維肖壯