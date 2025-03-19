烘焙驚喜浪接浪　熊貓BB乳豬齊登場

烘焙美食不時成為茶點及飯後甜品的主角，故不少烘焙品牌及餅店會不時推出新品以討各大小粉絲歡心。最近就有餅店推出熊貓系列新品，另有酒店餅店帶來一系列手工蛋糕，造型誘人，極討人歡心。

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手工蛋糕超像真

位於金鐘的酒店餅店，最近推出全新的手工蛋糕系列，8款別致蛋糕均由糕餅主廚Ason Kan以優質及時令食材所打造。款式包括香濃花生蛋糕、開心果100%、玫瑰絮語、熱帶椰子杧果撻、法式莓果千層、70%法國特濃黑朱古力蛋糕、北海道軟滑芝士蛋糕、鮮雜莓忌廉蛋糕和經典港式奶茶撻。當中的香濃花生蛋糕就用上香濃酥脆的花生製成慕絲，搭配零陵香朱古力忌廉，面頭飾上像真度超高的「原粒花生」，花生香氣豐沛誘人。此外，餅店亦推出度身訂造的專屬3D立體蛋糕（需14日前預訂及自取）；款式包括開運金豬、幸福旋轉木馬、歡樂小熊等。當中的開運金豬可謂維肖壯