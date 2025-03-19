林峯紅館騷造型曝光　化身追風者Chok爆

藝人林峯睽違9年再次踏上紅館舞台，舉行一連三場個人演唱會，個唱主題為「GO WITH THE FLOW」，入行逾25年的他，經歷過不少風浪及重要時刻，到今天領悟到隨心所欲的可貴，抱着隨遇而安的樂天心態面對所有事。他上一次舉行香港個唱已經是2016年時，原定舉行的20周年演唱會，無奈遇上疫情，結果延至今年才重踏紅館舞台，他認為現在才是重啟紅館個唱最適當時機。

林峯演唱會海報及宣傳片亦終於曝光，當他先後換上多個造型，由白天影到晚上，最後圑體精挑細選揀了其全黑套裝型格造型作為演唱會海報，在攝影師鏡頭下，林峯不失一貫「CHOK」風，凌厲眼神盡顯懾人魅力，現場工作人員更出動「激光劍」，燈光與氣氛務求使阿峯更加投入，出來效果當然亦令大家相當滿意。

日前林峯為鄧麗欣（Stephy）首次紅館演唱會擔任表演嘉賓，合唱《好心好報》及帶領一班Dancers跳唱首本名曲《CHOK》，為自己5月紅館騷先作Warm Up。林峯每次演唱會均加入不同元素，繼上次澳門個唱以各種形態展現「風」的可能性，今次則以「Storm風暴」帶出天氣的變幻莫測，由壯烈到平靜，雨過天晴還迎來新的希望，象徵無限可能性與正能量，他將於舞台上化身追風者，在紅館以視聽之娛展現多才多藝一面。