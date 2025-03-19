周華健父子激罕同框　混血大仔下巴神複製

一代華語歌王周華健在香港長大，留學台灣期間進軍當地樂壇更紅回香港。周華健與外籍老婆康粹蘭（Constance A. Woods）育有一對子女，混血長子周厚安（Andrew）現年34歲，周華健主業是歌手，因此向來甚少與做演員的兒子公開同框，日前他帶親友支持電影《封神第二部：戰火西岐》，便激罕與兒子公開同框。

該片近日在台灣上映，周華健特意帶同親友入戲院支持，當中包括長子周厚安。《封》片的官方社交網日前上載周華健與兒子現身戲院，更到觀眾席前向大家打招呼聊天的照片，戲院內的觀眾亦拍片上載到社交網。很多網民都大讚周華健的混血兒子高大有型，網民說：「下巴也太像了」、「兒子是混血帥哥」、「很少看到他們父子倆一起出來。」更有網民留意到，周華健說話時周厚安雙手放後方，表現得非常乖巧。

周華健大仔周厚安早於2014年起已參與影視作品拍攝，不過接拍的大多是台灣作品，包括台劇《一把青》、《深夜食堂》、《台北女子圖鑑》等，近年亦在內地參與不少拍攝，他曾在以鄧麗君真人真事改編的劇集《但願人長久》中飾演女主角鄧麗君（陳妍希 飾演）的第三任男友。