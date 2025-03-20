Kanye West連環出post批評前妻Kim一家是「性工作者」

美國饒舌天王Kanye West的言行舉止勁惹火，上月推出納粹黨T恤被鬧爆後，早前又公開女兒露芙（North West）與因連環性罪行而收監候審的男歌手Diddy合唱的歌曲，同全世界過意唔去登上「癲瘋」。而昨日Kanye又再出post，今次矛頭直指前妻美國真人騷女星Kim Kardashian與其家人。

他留言直指Kardashians一家都是「性工作者」，並向她們有策略地「生產」的黑人子女作「性販賣」。之後她再留言攻擊前妻Kim：「Kim Kardashian係性販賣人士，我唔鍾意嗰個Twigs（即女歌手FKA Twigs） 要我個女（露芙）喺佢條片中嘅成熟打扮。我原本對Twigs係有期望。X你哋所有黑X。我靈魂係黑人而睇你哋班人唔相信我，只係話我係癲嘅。」

據知經過前夫連番言行後Kim已忍無可忍正考慮向法庭申請她們的4名子女全部撫養權，實行禁止Kanye埋子女身。知情者指她目前處於「兩難」階段，她既不想講前夫壞話但同時亦要為子女的安全着想。Kim被指好擔心Kanye於網上的「瘋言」會對子女造成嚴重的問題。