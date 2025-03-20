床技補習班　肉搏Ichiban

性愛體位眾多，部分招式更加係聞所未聞，與其靠睇書自修，倒不如向專家偷師！講緊嘅係一班性愛經驗豐富嘅脫星導師，睇住佢哋瞓身示範，床技升呢冇難度！

必玩10式

由知名片廠Adam & Eve炮製嘅嘅《10 More Must Do Positions》，係一套性技指南作品，由10對脫星分別示範10招必玩性愛體位，當中絕大部分招式稱得上係奇招，連導演都話從未聽過，需要搵嚟性學家臨場指導。另外，為增強床戰嘅可觀性，片廠特登搵嚟10位曾經喺各大四仔頒獎禮獲得最佳性愛演出嘅靚女孭飛，包括Astrid Star、Katie Morgan、Brett Rossi等等，可謂星味十足，難怪Astrid Star聲稱自己喺完成演出後，忍唔住留喺現場觀摩一番。

4P示範

性學家教授床上體位，通常都係用於一對一過招，若然係一王三后嘅4P玩法，又有乜嘢體位啱用呢？不妨參考由Twistys推出嘅四仔作品《When Girls Play #43》。影片搵嚟LaSirena69、Ana Foxxx、Gizelle Blanco等多位床技精湛嘅靚女參演，據片廠透露，原意只係想拍攝一王三后嘅多P床戲，點知導演臨場改變主意，希望一班女脫星喺鏡頭前分享玩4P技巧，等男觀眾喺面對3女圍攻下，識得點樣應對。事實上，呢班脫星不愧係床技高手，每個人嘅見解都好獨特，令觀眾喺興奮過後都有啲嘢袋落袋！

老嫩都啱

曾經聽過有性學專家指出，喺床上應對唔同年齡嘅女伴，男士係唔可以一成不變，要識得用唔同嘅床技，先可以令對方得到滿足！唔識得唔緊要，可以參考由Lesbian Older Younger製作嘅《Slutty Teens & MILFs》。影片搵嚟Ella Knox、Alyssa Branch、Bella Young等多位唔同年齡層嘅脫星參演，透過老幼配搭，加埋邊曳曳、邊講解嘅形式，等四仔迷喺觀戰過程中有所領會，好以Ella Knox就話，對於佢呢類輕熟女嚟講，甜言蜜語加指技係好重要嘅前戲，當進入作戰狀態，只要男伴發起狂野嘅衝刺，就可以輕易達到高潮。

碟評

好多人都係靠睇色情電影嚟學習床技，但通常只係從旁觀察，有樣學樣，片廠同脫星都冇意圖要傳授啲乜嘢技巧，但今次介紹嘅四仔啱晒好學又好色嘅朋友，特別係《10 More Must Do Positions》所介紹嘅奇招真係令人大開眼界。