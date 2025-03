床技補習班　肉搏Ichiban

性愛體位眾多,部分招式更加係聞所未聞,與其靠睇書自修,倒不如向專家偷師!講緊嘅係一班性愛經驗豐富嘅脫星導師,睇住佢哋瞓身示範,床技升呢冇難度!

必玩10式

由知名片廠Adam & Eve炮製嘅嘅《10 More Must Do Positions》,係一套性技指南作品,由10對脫星分別示範10招必玩性愛體位,當中絕大部分招式稱得上係奇招,連導演都話從未聽過,需要搵嚟性學家臨場指導。另外,為增強床戰嘅可觀性,片廠特登搵嚟10位曾經喺各大四仔頒獎禮獲得最佳性愛演出嘅靚女孭飛,包括Astrid Star、Katie Morgan、Brett Rossi等等,可謂星味十足,難怪Astrid Star聲稱自己喺完成演出後,忍唔住留喺現場觀摩一番。

4P示範

性學家教授床上體位,通常都係用於一對一過招,若然係一王三后嘅4P玩法,又有乜嘢體位啱用呢?不妨參考由Twistys推出嘅四仔作品《When Girls Play #43》。影片搵嚟LaSirena69、Ana Foxxx、Gizelle Blanco等多位床技精湛嘅靚女參演,據片廠透露,原意只係想拍攝一王三后嘅多P床戲,點知導演臨場改變主意,希望一班女脫星喺鏡頭前分享玩4P技巧,等男觀眾喺面對3女圍攻下,識得點樣應對。事實上,呢班脫星不愧係床技高手,每個人嘅見解都好獨特,令觀眾喺興奮過後都有啲嘢袋落袋!

老嫩都啱

曾經聽過有性學專家指出,喺床上應對唔同年齡嘅女伴,男士係唔可以一成不變,要識得用唔同嘅床技,先可以令對方得到滿足!唔識得唔緊要,可以參考由Lesbian Older Younger製作嘅《Slutty Teens & MILFs》。影片搵嚟Ella Knox、Alyssa Branch、Bella Young等多位唔同年齡層嘅脫星參演,透過老幼配搭,加埋邊曳曳、邊講解嘅形式,等四仔迷喺觀戰過程中有所領會,好以Ella Knox就話,對於佢呢類輕熟女嚟講,甜言蜜語加指技係好重要嘅前戲,當進入作戰狀態,只要男伴發起狂野嘅衝刺,就可以輕易達到高潮。

碟評

好多人都係靠睇色情電影嚟學習床技,但通常只係從旁觀察,有樣學樣,片廠同脫星都冇意圖要傳授啲乜嘢技巧,但今次介紹嘅四仔啱晒好學又好色嘅朋友,特別係《10 More Must Do Positions》所介紹嘅奇招真係令人大開眼界。