【是日通勝】

農曆二月廿二

乙巳年 己卯月 己丑日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：動土、移徙、開市

忌：補垣、伐木、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、45、26

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

金牛座：珍惜當下，保持心境開朗，運氣就不會差。

雙子座：生活有些枯燥，經常抱怨，只會影響心情。

巨蟹座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

獅子座：血汗錢不易賺，要有勞而無功的心理準備。

處女座：有必要檢討財務狀況，可避免荷包大出血。

天秤座：事業運急升，但財運欠佳，投資必須審慎。

天蠍座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

人馬座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

山羊座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

水瓶座：事業運最差，不改變躺平心態，遲早出事！

雙魚座：勿高估自己的辦事能力，以免身體吃不消。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 財運差

鼠：惱人的事得到解決，精神狀態很不錯。

牛：易跟伴侶發生誤會，有必要加強溝通。

虎：不應給自己太太壓力，對健康冇好處。

兔：主動性尚待提升，工作表現才有改善。

龍：定時作息很重要，勿為工作捱壞身體。

蛇：人氣不錯，有利跟同事建立良好默契。

馬：工作運差，重要關頭易作出錯誤決定。

羊：是日沖煞，財運欠佳，投資必須審慎。

猴：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

雞：獲貴人出手相助，事業發展漸入佳境。

狗：運勢一般，工作易出錯，破財機會高。

豬：做事忌自作聰明，有疑難要問個明白。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

地舖大門如何開（理氣上篇）

地舖或別墅的大門，用巒頭來論斷，是以地形水勢來開設，沒有甚麼門派可言，基本上是必然的。在理氣上，大門應該開設在哪，則各說各話，不同理論、不同門派有着不同的方法，現在向大家分享。

洛書數是風水理的中心點，洛書數的單數，代表四正向的東南西北，1北、3東、7西、9南。而雙數的四隅向，2西南、4東南、6西北、8東北。這八個坐向，在風水上想開左右兩邊之門，應如何開設大門為吉？

四正坐向，喜青龍門；四隅坐向，則喜白虎門。這是洛書數所代表的方向方位，與天地生成之河圖數結合而得出的理論。天生一水，地六成之，坐南向北，左方青龍位，正是西北6。坐東南向西北，右方白虎位，正是北方1，這就是一六共宗是也。

坐東向西為7，左方青龍門為西南2，地生二火，天七成之，這就是二七同道。坐西南向東北為8，右方白虎門為3，天生三木，地八成之，這就是三八為朋。坐西北向東南為4，右方白虎門為南9，地生四金，天九成之，就是四九為友。