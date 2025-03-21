娛圈單打︱渣男衰到貼晒地 關公災難冇得避

南韓「壞咗嘅男神」金秀賢近排真係衰到貼地，自從金賽綸事件後，佢嘅形象斷崖式崩盤，各個代言同佢劃清界線，連原本預計本月30日參加嘅台灣「高雄櫻花季」活動都隨時凍過水。

雖然主辦單位一再強調「計劃不變，照常進行」，但網民就唔賣帳，留言「佢仲敢嚟？」、「不如連黃子佼一齊邀請埋啦」。據台媒報道，金秀賢呢次活動見面會酬勞就有40萬美元，若果取消，恐怕要賠約13億韓圜，金秀賢連一介女子7億韓圜都窮追不捨，試問又點會捨得吖。

正所謂「一世人流流長，總會愛上幾個人渣」，而南韓演藝圈渣男又特別多，性侵、吸毒、賄賂樣樣齊，根本唔係新聞。好似南韓影帝李炳憲就一向爛肉多朋友、捲入過唔少桃色風波，2014年佢被爆酒後亂性同大講不文笑話，仲畀女團GLAM成員多熙勒索，難得危機處理得當，唔理真定假，佢老婆最後原諒咗佢，李炳憲大步檻過成功洗底，仲拍埋Netflix爆紅劇集《魷魚遊戲》添，唔到你唔服。

另一位影帝鄭雨盛早前被爆出同35歲辣模文佳菲未婚誕子，正當大家等住落井下石時，鄭雨盛反而大方承認，仲話「作為父親，會承擔起養育責任」，不知幾咁Man！連老友李政宰都不離不棄，力撐佢話「呢啲係佢私事」、「相信鄭雨盛本性不壞」，當堂起死回生，可見鄭雨盛人緣都唔算差。

事到如今，金秀賢係唔係孌童已經係次要，反而「關公大災難」至係致命傷，正如阿寶話齋「人類總要重複同樣的錯誤」，睇住金秀賢不斷死口唔認又不斷畀人唧牙膏打臉，行徑實在太過偷雞摸狗，搞到信譽崩盤，即使最後事業徹底玩完，完全係咎由自取，唔抵可憐。