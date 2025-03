英國天后Dua Lipa的世界巡迴演唱會《Radical Optimism Tour》去年11月於亞洲舉行,小休3個月後,歐美與澳洲站亦已於周一(17日)展開,打頭陣就是於澳洲墨爾本舉行的演唱會,她將於當地舉行5場騷。

Dua以珍珠色束衣性感戰衣現身唱盡22首金曲,雖然全程踏住高筒長靴表演,但仍然無阻她大跳勁舞,期間她被5名男dancer抬起。除了唱自己的歌曲之外,亦特別唱出澳洲天后Kylie Minogue的跳舞金曲《Can’t Get You Out Of My Head 》搞㷫氣氛,即引來全場觀眾尖叫及大合唱。就連身在亞洲舉行巡唱的Kylie亦有於社交網轉發片段並留言叫好。完成墨爾本演唱會之後,Dua將會轉抵悉尼、新西蘭等地繼續開騷。不過,同時有澳洲fans嫌Dua的澳洲演唱會票價太貴,有fans留言表示:「點解Dua啲飛咁X貴,要460澳元(約2,250港元)一張?」