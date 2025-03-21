趙露思自己化妝堅持原創　公開黑粉嫌醜私信引罵戰

內地頂流小花趙露思早前因抑鬱症停工，最近已逐步復工，不過人紅多是非，短休過後人氣依舊，引嚟唔少網友眼紅。一直被質疑「變靚啲」嘅佢，近日為雜誌影封面，更親自上陣充當自己嘅化妝師，向來化妝技術堪比專業嘅佢，隨住前衞妝容未獲大眾認同，更有累粉私信到趙露思本人電話作騷擾，爆粗大彈佢化得醜、醜成狗等，字眼粗鄙不堪。

忽然陷入是非嘅趙露思不抵短信騷擾，決心抵抗網路暴力，尋晚（20日）深夜晒出對方嫌醜私信截圖，並為粗口字眼打格，表明重視創作的初心，所以會堅持原創，未來將會繼續為自己化妝，更留言謂：「更珍惜還能拍攝影像的機會，更重視創作的初心，更確信個性與故事內容永遠排在外貌/妝容之前。最基本的尊重不過就是允許萬物如其是，讓花成為花。所以 要化 愛化 化一輩子🫰」

粉絲見到女神受委屈，亦一窩風留言安慰，有粉絲留言指黑粉已打擾到偶像日常生活，短信騷擾行為更係自爆電話號碼，行為囂張、冇質素，並有粉絲指黑粉已被告，支持趙露思公開抵抗網路暴力。不過亦有唔少網友力斥趙露思公開私信嘅行為等同鼓吹人肉網友，指無論何種身份，都唔應該被公開網暴，趙嘅做法等同網暴素人，不應被支持。

同時，早前有內容創作者因發布抹黑趙露思嘅短片，遭趙露思團隊提告，尋日亦公開向趙露思發布道歉信，獲粉絲支持女神維權。

此外，昨日大動作清空社交網及取消關注一眾藝人的趙露思，今日亦特地在社交網向教她如何取消關注的網友道謝，引來粉絲留言支持道： 「露思寶寶，你超級棒，不要擔心，我們會永遠愛你的。」